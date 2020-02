Natalie Portman a honoré les réalisatrices ignorées par les Oscars

2019 fut une année incroyable en termes de superbes réalisations par des femmes à Hollywood, pourtant les Oscars 2020 ont marqué une nouvelle année au cours de laquelle les réalisatrices ont été ignorées.

Un fait qui n’a pas manqué d’être décrié avant la cérémonie mais qui a été souligné pendant également !

Natalie Portman, notamment, a rendu hommage à toutes les réalisatrices snobées de la catégorie « meilleur réalisateur » au travers de sa tenue de gala.

Natalie Portman dénonce le manque de parité aux Oscars 2020

Vêtue dans une robe et cape dorée griffée Dior, Natalie Portman n’était pas juste sublime, elle portait aussi un message.

En effet, sa cape était brodée avec le nom de toutes les réalisatrices tenues à l’écart de la catégorie meilleur réalisateur cette année.

Lorene Scafaria (Queens)

Lulu Wang (L’Adieu)

Greta Gerwig (Les Filles du Docteur March)

Mati Diop (Atlantique)

Marielle Heller (Un ami extraordinaire)

Melina Matsoukas (Queen and Slim)

Alma Har’el (Honeyboy)

Céline Sciamma (Portrait d’une jeune fille en feu)

Lorsqu’une journaliste du Los Angeles Times lui a posé la question sur le tapis rouge, Natalie a expliqué :

« Je voulais rendre hommage, subtilement, aux femmes qui n’étaient pas reconnues pour leur incroyable travail. »

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 10, 2020

Subtile ou non, la décision de Natalie d’honorer toutes ces brillantes réalisatrices et de dénoncer le manque de parité est à la fois forte et importante.

Natalie Portman, militante au sujet du manque de parité aux Oscars

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’actrice souligne le manque de femmes nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur.

En 2018, lors de la cérémonies des Golden Globes, tandis qu’elle remettait le prix du meilleur réalisateur aux côtés de Ron Howard, elle a avait (tout aussi subtilement) placé :

« Et voici les nominés, tous des hommes. »

"And here are the all-male nominees." While presenting at #GoldenGlobes, Natalie Portman calls out lack of female nominees in best director category. https://t.co/YfC1aVIXyA pic.twitter.com/eoqk0Il03v — NBC News (@NBCNews) January 8, 2018

Une punchline qui avait fait mouche et qui, selon la rumeur, était totalement improvisée !

Le manque de femmes réalisatrices aux Oscars

En 92 éditions, presque un siècle d’histoire des Oscars, les femmes nommées pour le prix du meilleur réalisateur peuvent se compter sur les doigts de la main.

Littéralement. Elles n’ont été que cinq. Sur ces cinq, seule Kathryn Bigelow a gagné en 2009 pour son film Démineurs.

Comme chaque année, je garde espoir et j’espère que les choses seront différentes à la prochaine édition.

Il est hors de question qu’on arrive à la 100ème sans femme nommée et gagnante comme meilleure réalisatrice, tu n’es pas d’accord ?

