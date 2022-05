Daniel Radcliffe se dévoile en artiste zinzin dans le trailer de Weird : The Al Yankovic Story

Daniel Radcliffe prête ses traits à un nouveau personnage haut en couleur : Weird Al Yankovic, un chanteur parodiste particulièrement friand d’accordéon.

Depuis qu’il a quitté sa cape d’invisibilité, Daniel Radcliffe en a fait du chemin !

Non content d’avoir incarné l’un des héros les plus emblématiques de la pop culture, il a ensuite enchainé les rôles marquants, notamment dans des comédies indépendantes particulièrement pointues.

On pense notamment à l’extraordinaire Swiss Army Man, de Dan Kwan et Daniel Scheinert, où Radcliffe incarnait un homme mort pétomane, ou encore au déjanté Guns Akimbo, de Jason Lei Howden.

Désormais, il rempile pour une nouvelle comédie WTF, et ça nous met en joie.

Weird : The Al Yankovic Story, le trailer

Via Roku

Le biopic est un genre qui fascine les foules, et permet souvent aux films d’atteindre des sommets critiques, voire de s’envoler jusqu’aux Oscars. Il n’y a qu’à voir les films de Pablo Larrain (Jackie, Spencer, Neruda) ou encore celui de Bryan Singer, Bohemian Rhapsody.

Reste à savoir si ce nouveau biopic, signé Eric Appel et co-écrit par Al Yankovic lui-même, aura droit aux même faveurs.

Si vous n’avez jamais entendu le nom de Al Yankovic, rien de plus normal, il est surtout connu aux États-Unis. En effet, celui qu’on appelait Weird Al est un chanteur, humoriste, musicien, auteur-compositeur, acteur, accordéoniste et producteur de télévision américain, surtout connu pour ses parodies de chansons populaires, comme Like a Virgin remplacé par Like a Surgeon.

Pas de doute possible, en tout cas : le trailer de ce nouveau film indique qu’il sera aussi barré que celui dont il filme la vie et surtout l’œuvre.

Aux côtés de Daniel Radcliffe, on retrouvera Evan Rachel Wood (dans le rôle de Madonna), mais aussi Rainn Wilson et Julianne Nicholson.

Pour l’heure, Weid : The Al Yankovic Story n’a pas encore de date de sortie.

Crédit photo à la Une : Weid : The Al Yankovic Story via Roku