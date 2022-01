Daniel Radcliffe a carrément écrit une lettre d’amour à Helena Bonham Carter (et on le comprend, elle est formidable)

La réunion Harry Potter mérite le coup d’œil pour mille raisons, parmi lesquelles un nom : Helena Bonham Carter ! Une actrice formidable à laquelle Daniel Radcliffe a carrément écrit une ode.

Pour fêter les 20 ans de la saga Harry Potter en grande pompe, la Warner a concocté une émission splendide à grands renforts d’acteurs, de réalisateurs, de producteurs et de décors, disponible en France sur Salto.

L’occasion d’en apprendre plus sur la manière dont les héros du film ont vécu le tournage, sur les peurs qu’ils ont ressenties, sur la manière dont les réalisateurs ont composé avec le jeune âge de leurs comédiens et sur les relations particulières qui se sont développées entre les membres de l’équipe.

Ainsi, on apprend notamment que le baiser entre Ron et Hermione a été particulièrement éprouvant pour leurs interprètes et que Daniel Radcliffe a écrit une lettre d’amour à Helena Bonham Carter.

Rien que ça.

Helena Bonham Carter, lumineuse dans la réunion Harry Potter

Si vous ne deviez regarder Harry Potter : Retour à Poudlard que pour une raison, ce serait pour elle : Helena Bonham Carter.

L’actrice d’aujourd’hui 55 ans, célèbre pour son rôle dans Fight Club mais aussi pour ses personnages loufoques dans de nombreux Tim Burton ainsi que pour avoir incarné la terrible Bellatrix Lestrange dans Harry Potter, est littéralement éblouissante de charisme mais aussi de gentillesse et d’humanité dans l’émission HBO Max.

Entre deux éclats d’un rire tonitruent qui n’appartient qu’à elle, elle revient sur les temps forts du film aux côtés de Daniel Radcliffe, avec qui elle a développé une relation spéciale.

La lettre « d’amour » de Daniel Radcliffe à Helena Bonham Carter

L’occasion pour Helena Bonham Carter de ressortir les vieux dossiers, et de nous apprendre, par la même, que Daniel Radcliffe avait le béguin pour elle ! Ou en tout cas qu’il jouait les amoureux transis…

Plutôt déstabilisant d’apprendre cela en tant que spectatrice car, rappelons le, Bellatrix est celle qui ôte la vie à Sirius Black, le parrain adoré d’Harry dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix !

Mais il convient de faire le distinguo entre fiction et réalité, évidemment. Dans la réalité, ce n’est pas l’assassinat d’un proche (ce petit détail) qui coince, mais bien la différence d’âge, pardi !

À l’époque, Daniel Radcliffe a ainsi écrit à son actrice préférée :

« Chère HBC, ce fut un plaisir d’être ta co-star et ton dessous de verre dans le sens où je finissais toujours par tenir ton café. Je t’aime. Et j’aurais aimé être né 10 ans plus tôt afin d’avoir peut-être une chance avec toi. Beaucoup d’amour et merci d’être cool. »

Quelques mots adorables qui ont valu à son auteur de piquer un fard pendant l’émission, gentiment gêné d’avoir à lire ses propres mots face à la caméra.

De son côté, Helena Bonham Carter évoque combien sa relation avec les autres acteurs lui était précieuse et combien elle chérit ses années Harry Potter.

Son rôle de Bellatrix Lestrange lui a permis d’explorer de nouvelles facettes de son jeu d’actrice, allant jusqu’à lui faire éprouver une certaine excitation pour le sadisme, notamment lorsqu’elle fait exploser la cabane d’Hagrid.

Helena Bonham Carter est de ces actrices qu’on pourrait regarder parler de leur expérience plateau pendant des heures, et elle est sans doute la raison principale de notre nouvelle addiction pour Harry Potter : Retour à Poudlard, qu’on a déjà envie de revoir.

