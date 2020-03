J’ai maté pour toi Guns Akimbo (avec Daniel Radcliffe qui pète un plomb)

En mai 2018, une image a fait surface sur Internet et elle est devenue un mème à vitesse grand V.

En même temps, il faut le dire, son potentiel était incroyable : Daniel Radcliffe, en slip et robe de chambre, des chaussons-pattes-d’ours aux pieds, l’air totalement dézingué, un flingue dans chaque main !

“Say hello to my little friends, avada & kedavra” pic.twitter.com/MLc8e8CLDB — sohniyeh//mera jism meri marzi (@sohnianika) May 17, 2018

« Dis bonjour à mes deux bons copains, Avada et Kedavra »

Le contexte a fini par être posé : Daniel Radcliffe tournait Guns Akimbo, un film totalement barré qui sort sur Prime Video ce 23 mars 2020.

Guns Akimbo avec Daniel Radcliffe, ça parle de quoi ?

Je te laisse regarder la bande-annonce, elle vaut le détour :

Pour te résumer le pitch, Daniel Radcliffe incarne Miles, un loser, développeur dans une boîte qui fait des jeux vidéo nuls sur mobile.

Il n’arrive pas à reconquérir son ex, boit trop de bières, traîne en pyjama dès qu’il peut et se fait rouler dessus par le monde entier, de son boss à un passant qui l’insulte tranquillement.

Miles n’a qu’une seule passion, troller les trolls d’Internet, insulter ceux qui insultent, bref, se dresser comme un chevalier blanc face aux misogynes, racistes et haters en tous genres.

Notamment les fans de Skizm, une organisation illégale qui streame un concept hyper-violent : des combats à mort entre gens flingués du cerveau, suivis par des centaines de milliers d’internautes.

Sauf qu’un jour, Miles insulte la mauvaise personne sur le chat de Skizm. À savoir le patron lui-même… Qui s’introduit chez lui, l’assomme, lui visse des flingues aux mains et le force à participer à Skizm !

En clair, il a 24h pour tuer la gagnante actuelle du « jeu », la très dangereuse Nix, qui va elle aussi essayer de le buter.

S’il va voir la police, il meurt. S’il quitte la ville, il meurt. Et s’il reste terré chez lui… eh bien Nix l’y trouvera.

Commence alors le plus dangereux des jeux du chat et de la souris, streamé par des caméras montées sur drones et suivi par un public assoiffé de sang.

Guns Akimbo avec Daniel Radcliffe, ça donne quoi ?

Alors. C’est là où ça devient délicat.

Est-ce que Guns Akimbo est un BON film ? C’est dur à dire !

Par plein d’aspects, il est étrange : la direction artistique est quelque part entre Suicide Squad et un clip de néo-métal de 2009, la bande-son est très peu subtile, le scénario tient sur un mouchoir de poche, la violence est omniprésente…

Et en même temps, j’ai TELLEMENT passé un bon moment devant Guns Akimbo !

Oui c’est un peu crétin, oui c’est un film WTF avec un budget pas énorme, oui il y a un peu trop de sang pour certaines sensibilités, mais bordel, j’ai ri et je me suis vidé la tête.

Daniel Radcliffe, dont la carrière post-Harry Potter est un délice à suivre, est visiblement en train de s’éclater dans ce rôle, et sa joie est communicative.

Samara Weaving, qui joue Nix, livre une performance franchement honnête et s’offre même le luxe d’être parfois touchante quand elle révèle son passé tortueux.

Si tu aimes les films d’action qui se donnent à fond, les méchant sapés comme des personnages de jeu vidéo, les bastons et surtout voir Daniel Radcliffe tout donner dans un rôle absurde, fonce sur Guns Akimbo !

