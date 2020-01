Un matin je me suis levée, et j’en ai eu marre de regarder Friends pour la 863ème fois.

Je me suis dit, allez Alix, sors de ta zone de confort, et va mater ce qui se fait de plus chelou sur Netflix.

Et figure-toi, lectrice, que je n’ai pas été déçue, car il y a de sacrées pépites enfouies dans les profondeurs de Netflix. Suffit de scroller un peu plus loin que le bout de son nez !

La première fois que Kalindi m’en a parlé, elle a dit « Mais si, tu sais, le film avec le cadavre qui pète et qui sert de jet ski à l’autre gars ! ». Cette sélection commence bien, lectrice.

Le film a beau être basé entièrement sur un humour pipi-caca-prout, passées la première demie-heure, l’ambiance n’est plus vraiment à la rigolade.

Swiss Army Man m’a désarçonnée, et m’a émue par sa beauté et sa poésie.

En plus, le duo Daniel Radcliffe/Paul Dano fonctionne à merveille !

À écouter : Swiss Army Man est un des kifs de l’équipe Sucrée-Salée dans cet épisode de Laisse-moi kiffer

C’est pas le plus joyeux des films chelou, mais il vaut le coup d’œil.

Plus que chelou, Nocturama est inclassable.

Mystérieux et intrigant, il m’a tenue en haleine, peut-être aussi parce que je l’ai vu en tant que parisienne, un an après les attentats de 2015.

J’ai été absorbée par la tension de bout en bout.

J’ai aussi apprécié de voir autant de jeunes acteurs dans la lumière, de Finnegan Oldfield à Rabah Naït Oufella, en passant par Laure Valentinelli et Manal Issa.

Un petit bijou, si tu veux mon avis.

Attention, chef-d’œuvre chelou en vue !

Mon avis sur The Lobster

Je l’ai élu dans cet article comme le meilleur film de 2015, et ce n’est pas pour rien.

The Lobster est dramatique, pince-sans-rire mais surtout absurde, et j’ai dû faire preuve d’un certain lâcher-prise pour l’aimer à sa juste valeur.

Yórgos Lánthimos fait partie de mes préférés du moment, alors si tu as aimé La Favorite, je te conseille de te jeter sur ce film qui l’a fait connaître au grand public !

Les films chelou de Netflix : Anima de Paul Thomas Anderson

À mi-chemin entre le clip et le court-métrage, Anima est aussi beau que chelou.

Anima, ça parle de quoi ?

Ce court métrage met en scène Thom Yorke, le leader du groupe Radiohead, et accompagne la sortie de son album solo « Anima ».

Mon avis sur Anima

Le réalisateur d’Inherent Vice ou encore Phantom Thread se lance un défi expérimental avec ce court-métrage musical de 15 minutes.

Thom Yorke y incarne un fauteur de trouble dans un décor kafkaïen, et déclenche une histoire d’amour touchante.

Les chorégraphies sont remarquables, la musique hypnotique, et elles accompagnent le personnage dans la recherche d’un rêve, d’une trêve dans un rythme métro/boulot/dodo aliénant.

Si t’as un quart d’heure à dépenser, ne fais pas l’impasse sur Anima.

Les films chelou de Netflix : Qu’a fait Jack ? de David Lynch

Je te propose de finir en beauté, avec peut-être le plus WTF de tous les films Netflix.

Qu’a fait Jack ?, ça parle de quoi ?

Réalisé en 2017 pour la Fondation Cartier pour l’art contemporain, Qu’a fait Jack ? est une discussion de 17 minutes entre un détective, joué par David Lynch en personne, et un singe accusé de meurtre.

Les seconds rôles sont endossés par Emily Stofle et une poule.

La réalisation repose entièrement sur le champ contre-champ, et le dialogue absurde des protagonistes rappelle cette scène pseudo-philosophique lunaire d’OSS117.

Mon avis sur Qu’a fait Jack ?

Je pourrais tenter de me faire passer pour une adepte d’art contemporain et crier au génie, mais la vérité est tout autre.

Je n’ai rien bité.

J’ai cependant pris un certain plaisir à mater ce singe parlant mal animé me ramener au temps des Têtes à claques et des Willi Waller 2006. Mais quand même, il faut dire que même les filtres Snapchat sont plus performants.

Mais comme j’adore David Lynch et qu’après les visionnages de Twin Peaks ou de Mullholland Drive, j’ai appris à connaître la bête, j’ai su dès le lancement du court-métrage qu’il fallait que je me laisse porter, sans me poser trop de questions.

Je te conseille de faire de même, lectrice, pour savourer cette pépite d’absurde.

Alors lectrice, quel film chelou de Netflix vas-tu mater ce weekend ? T’en as d’autres à me conseiller ?

