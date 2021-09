Connaissez-vous María Becerra, 21 ans, féministe et star du reggaeton en Argentine ?

Youtubeuse féministe devenue chanteuse, María Becerra est l’artiste argentine la plus streamée. Rencontre avec cette jeune femme engagée à l’occasion de la sortie de son premier album en France.

À seulement 21 ans, María Becerra est la première artiste argentine à dépasser les 24 millions d’écoutes par mois sur Spotify, ce qui la propulse au rang d’artiste argentine la plus streamée. Son premier album, Animal, est disponible partout depuis le 27 août.

D’abord popularisée par la plateforme Facebook, elle décide de se lancer sur YouTube pour surmonter sa timidité et devient rapidement « influenceuse ». « YouTube m’a ouvert les portes » confie-t-elle dans l’émission Los Mammones. Malgré le succès, la jeune femme souhaite réaliser son rêve de toujours : devenir chanteuse. Drôle, attachante et engagée, rencontre avec l’Argentine la plus écoutée du monde.

María Becerra : « C’est mon corps et je décide »

Madmoizelle : Youtubeuse puis chanteuse, comment avez-vous vécu ce changement de vie si soudain ?

María Becerra : Le changement a été intense et je continue de m’adapter. Ce sont deux mondes différents en tous points : du temps que tu y passes à l’environnement dans lequel tu bouges, mais c’est aussi ce que je veux. Chanter a toujours été mon rêve et aujourd’hui il peut être accompli. C’est une chance. Que je sois youtubeuse ou chanteuse, je continuerai de m’exprimer sur ce que je pense et souhaite.

Qui vous a poussé à vous lancer dans la musique ? Quelles sont vos inspirations pour écrire vos chansons ?

Hum, alors. Beyoncé, Rihanna, Mariah Carey, Ariana Grande sont de grandes artistes que j’admire et que je vois comme sources d’inspiration. Il y a aussi la mienne et celle des gens que j’ai autour de moi. Je porte beaucoup d’attention à ce qui m’arrive, à ce que je ressens. Mes expériences personnelles, celles de mes amis m’inspirent, comme des situations ou moments qui peuvent m’arriver dans une journée. Je suis attentive à tout, car je crois que chaque moment ou sentiment peut m’inspirer pour créer.

Dans vos chansons, vous parlez beaucoup d’amour, de rupture, de sexe… Vous semblez même inverser la relation de force entre homme et femme comme dans « Cazame ». Pourquoi avez-vous appelé l’album Animal ?

Animal est un peu comme un parcours à travers les émotions et sentiments que l’on ressent pendant une relation avec quelqu’un. Comme une connexion devenant un jeu et d’un certain point de vue un souvenir. Autrement dit, l’album est un jeu constant avec le genre, la dualité de l’amour et du désamour, la lutte entre le cœur et la raison, ainsi qu’une expression délicate de la sexualité. Il invite à explorer ce qui nous arrive : ruptures, faiblesses, déceptions, amour, sexe… du point de vue d’une femme de nos jours.

Dans le clip de « Cerquita de ti », on vous voit danser avec des poils sous les aisselles. Est-ce un acte politique pour dénoncer les normes de genre ? Pourquoi est-ce si important pour vous de les montrer dans le clip ?

Je vois ça comme la possibilité de me montrer comme je le veux. C’est mon corps et je décide. Et si cette chanson aide d’autres personnes à oser se montrer comme elles le veulent, c’est génial et j’en suis ravie. Personne ne peut vous juger. Et c’est bien qu’on apprenne tous à ne pas juger.

Plusieurs de vos chansons offrent une vision de la femme libérée, y compris sexuellement. Est-ce important pour vous qui évoluez dans une société argentine, se révélant parfois très machiste ?

Oui c’est sûr, je valorise beaucoup « l’empouvoirement » de la femme. J’aime être une femme et les changements que je suis en train de réaliser. Même si je suis consciente qu’il reste encore beaucoup à faire. Dans mes chansons, j’essaie de refléter cette liberté. Bon, de fait cette industrie [musicale] nous laisse plus de place [en tant que femmes].

Vous avez fait de nombreux featurings, dont un avec la super star colombienne J. Balvin. Comment cela s’est-il passé ? A-t-il été un coup de pouce dans votre carrière ?

Tous mes featurings ont été importants. Celui avec Balvin a été spécial. Je l’admire beaucoup. Pouvoir faire « Que Más pues », qui est une très belle chanson, a été un rêve. Nous nous sommes tout de suite fait confiance. Je le considère aujourd’hui comme un ami et je continue à suivre les conseils qu’il m’a donnés. C’est un grand artiste et j’espère que l’on pourra faire encore plus de choses ensemble.

Que peut-on vous souhaiter pour la suite ?

Je suis très heureuse de ce qui m’arrive, mais je ne suis pas encore satisfaite. On continue à travailler beaucoup pour accomplir mes rêves. Alors, vous pouvez me souhaiter des belles choses… celles que l’on est déjà en train de préparer. Et restez attentifs, pleins de surprises arrivent !

L’album Animal est sorti le 27 août en France.

Crédit photo : Capture d’écran du clip « Cazame » de Maria Becerra et Tiago PZK