La date de réouverture des coiffeurs a enfin été annoncée

À toutes les franges dans les yeux, aux carrés maison ratés, aux colorations foireuses, la fin de votre calvaire arrive très bientôt !

Déconfinement : les coiffeurs rouvriront le 11 mai

Selon plusieurs médias et notamment France Info et Le Journal Des Femmes, les salons de coiffure rouvriront bel et bien le 11 mai, en même temps que le déconfinement progressif commencera à se faire.

Les conséquences du confinement sur l’économie sont loin d’avoir épargné les coiffeurs, c’est pourquoi selon Franck Provost, le président du Conseil National des Entreprises de Coiffure, « il y a urgence à rouvrir le 11 mai ».

Ce dernier a par ailleurs adressé un certain nombre de consignes concernant les mesures d’hygiène à prendre lors de cette réouverture.

Les conditions de réouverture des coiffeurs le 11 mai

Parmi ces mesures, on compte notamment le port du masque obligatoire, à la fois pour le coiffeur et pour le client, le port de visière ou de lunettes pour le coiffeur, et chaque client devra obligatoirement se laver les mains au gel désinfectant en entrant dans le salon.

En plus de ça, comme je t’en avais parlé dans un article récemment, les professionnels de la coiffure devront se munir de peignoirs à usage unique et de gel pour désinfecter le matériel régulièrement, ce qui pourrait inciter les coiffeurs à augmenter leurs prix.

Comme le précise Franck Provost dans son interview chez France Info, aucun surcoût n’est encore fixé, pour ça il faudra sans doute attendre le 11 mai prochain.

Alors, soulagée de savoir que ta coupe ratée va bientôt pouvoir être rattrapée par un ou une pro ?

