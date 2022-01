Cette technique ultra facile va vous réconcilier avec le contouring

Si la tendance très élaborée du contouring vous a toujours intimidé, vous risquez de ne plus pouvoir vous en passer après avoir vu cette vidéo.

Popularisé par des célébrités comme Kim Kardashian et Jennifer Lopez, le contouring a été l’une des grandes tendances beauté de la dernière décennie. Du moins sur YouTube ! Car entre le nombre de produits nécessaires à sa réalisation et le coup de main à prendre pour obtenir un joli résultat, beaucoup ont rapidement jeté l’éponge à maquillage.

Mais c’était sans compter sur TikTok et ses astuces beauté pas toujours très recommandables, mais parfois franchement bien trouvées.

Une astuce de contouring toute simple qui fait fureur sur TikTok

Sur son compte TikTok, la maquilleuse Megan Lavallie propose une astuce vraiment facile pour remonter ses pommettes et donner l’impression d’un visage plus fin, de face comme de profil.

Au lieu de tracer un trait sous l’os de la joue qui, en plus d’être parfois difficile à estomper, peut donner un air théâtral peu flatteur sous une lumière naturelle, la makeup artist conseille d’appliquer une touche de produit à un endroit bien précis.

Pour trouver l’emplacement idéal, il suffit de balader son doigt en-dessous de l’arcade zygomatique et d’appuyer un peu. Dès qu’on sent ses molaire à travers la peau, c’est qu’on est au bon endroit.

Il ne reste plus qu’à appliquer une mini dose de produit de contouring (dans sa vidéo, Megan utilise le Hollywood Contour Wand de Charlotte Tilbury, 36€) et de l’estomper avec un gros pinceau biseauté pour créer une ombre plus vraie que nature.

Les textures liquides et crémeuses sont les plus intimidantes, mais ce sont aussi les plus faciles à travailler et celles qui ont le rendu le plus naturel sur la peau. Alors il ne faut pas hésiter à tester, surtout si on bave sur les pommettes des it-girls du moment comme Zendaya et Bella Hadid.

À lire aussi : Est-ce l’astuce ultime pour éviter l’anti-cernes qui file dans les plis ?

Crédit photo image de Une : Megan Lavallie