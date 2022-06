À l’image de la série How I Met Your Father, Madmoizelle vous a demandé comment s’étaient rencontrés vos parents et voici les résultats de cette petite enquête !

Il y a une semaine Madmoizelle lançait un appel à témoignages afin de savoir comment s’étaient rencontrés vos parents, à l’occasion de la sortie de la série How I Met Your Father. Spin-off de la série à succès, cette nouvelle version féminine met en scène Sophie qui relate à son fils de quelle façon elle a rencontré son père dans le New York de 2022.

Jouée par Hilary Duff, la Sophie de trente ans enchaîne les flirts et les mauvaises surprises amoureuses… Heureusement, elle est soutenue par une bande d’amis hilarante qui l’aide à se remettre de ses mésaventures.

How I Met Your Father reprend tous les codes qui ont fait le succès de la série d’origine à la sauce 2022. Le grand changement réside surtout dans les usages des réseaux sociaux et les conséquences dans les relations humaines.

How I Met Your Father est disponible par ici sur Disney+

Il est intéressant de constater comment l’époque, les moyens de communication et l’entourage jouent sur le destin amoureux. Et ne vous en déplaise, vos parents sont des personnes comme les autres, qui ont certainement ramé avant de décider d’élever un ou plusieurs enfants ensembles.

Cette histoire illustre tellement bien qui sont mes parents : hors normes et qui se moquent de l’avis des autres. Ils n’ont jamais eu de problème à la partager avec moi, même si je ne me souviens pas vraiment de la première fois qu’ils me l’ont racontée mais j’avoue que je l’adore.

D’ailleurs la façon dont vous avez pris connaissance du récit de la rencontre de vos parents, aussi enjolivé soit-il, est aussi un indicatif de la transparence de vos relations que vous entretenez avec eux. Justement toutes les participantes à cet appel à témoignages ont reçu à la source toutes les informations sur la rencontre. Même si l’une d’entre elle précise qu’elle n’a pas eu tout à fait la même version de ses deux parents.

En revanche dans chacun des récits, nous avons eu plaisir à découvrir que les lectrices adoraient se remémorer ces souvenirs qu’elle n’ont pas vécu elle-même mais qui font partie de leur propre histoire. Et surtout qu’elles adoraient la partager quand elles en avaient l’occasion.

Mes parents se sont vus pour la première fois au printemps 1997. Ma mère était diplômée d’un BTS en communication et travaillait chez Roland Garros au service événementiel. Mon père venait de quitter son métier d’avocat et travaillait alors dans une boite de consulting dans le marketing.

Ce qui s’observe à la lecture des témoignages, c’est qu’il existe autant de manières de se rencontrer que de relations amoureuses… Et croyez-le ou non aucun des récits collectés ne mentionne les réseaux sociaux, speed dating ou autres techniques de drague du 21ème siècle. Cela démontre qu’il est tout à fait possible de rencontrer quelqu’un en sortant de chez soi par hasard.

Évidemment, cela s’explique également par le fait que les rencontres qui sont relatées dans cette compilations de témoignages ont respectivement eu lieu en : 1978 pour les parents d’Anaïs, 1984 pour ceux de Lena, 1982 pour Rachelle, les parents de Faustine se sont rencontrés à la fin des années 80, et pour finir durant l’année 1997 pour ceux d’Erica.

À la suite de cela, à chaque fois que ma mère appelait, ils échangeaient quelques mots. Et puis un beau jour, les amis de ma mère qui avaient une permission lui ont fait la surprise de débarquer chez elle en lui disant « On t’a ramené le standardiste ! ».

Certaines rencontres se sont également faites par la forces des choses. L’un des deux membres du couple a pu aider l’autre durant une période difficile de sa vie.

Ma grand-mère a essayé de questionner Jacqueline pour savoir où elle allait vivre. Au début, elle ne voulait pas lui dire. En la mettant dehors, sa mère avait perdu le droit de savoir ce qu’il allait advenir de sa vie. Jacqueline a donc répondu qu’elle allait vivre chez un ami et qu’il attendait en bas. En le voyant de son balcon, ma grand-mère s’est écriée : « Mais tu ne vas pas partir avec ça quand même ! ». Ma mère lui a simplement répondu positivement et a emporté sa valise.

À cette époque, Jean-Paul travaillait sur un chantier et Jacqueline était serveuse dans un restaurant dans lequel Jean-Paul et ses collègues venaient manger tous les midis. Au fil des déjeuners, ils ont commencé à échanger des banalités et à sympathiser.

C’est une banalité, mais le temps efface parfois les sentiments… Cependant, comme cela est explicité plus haut, chaque rencontre est différente, d’ailleurs, l’un des récits sort du commun, c’est celui des parents de Faustine, qui se sont rencontrés lors d’un voyage à l’étranger et ont été séparés pendant plusieurs années avant de pouvoir se retrouver.

Il se trouve que mon père jouait dans un club de rugby qui organisait un voyage en Argentine. Ils devaient rester dans la ville de ma mère, Còrdoba seulement trois jours. Dès le premier soir l’équipe est allée en boîte pour fêter leur arrivée. De son côté, ma mère apprit par une amie qu’il y avait des français qui étaient en ville. Ils se sont retrouvés dans la même discothèque et mon papa lui a offert un verre (qu’il a piqué à son pote à côté), et à la sortie ils ont ensuite marché dans la ville toute la soirée.

Ma mère a décidé de lui donné son numéro qu’il a immédiatement perdu, bravo à lui. Mais les dieux de l’amour étaient de garde ce soir-là et mon père l’avait mémorisé. Il l’a rappelé, elle est allée voir le match de rugby, puis ma mère l’a invité à manger chez ses parents, et ils se sont dit au revoir au lever du soleil.

Et après ça ? Ils ont vécu leur vie et vu d’autres personnes mais ils ont continué à s’écrire et à s’appeler malgré tous les obstacles d’une relation sur deux continents. Pendant huit mois ils ont gardé contact, mais ma mère était en plein milieu de ses études et n’avait pas d’argent pour se déplacer en France et mon père le travail de ses rêves et ne pouvait pas prendre de vacances. Il a fini par tout simplement lui envoyer de l’argent et un sac à dos en lui proposant de le rejoindre.

Après avoir délibéré avec ses sœurs et sa famille, elle a décidé de le rejoindre pour trois mois. Finalement, au bout d’une semaine, ils ont décidé qu’elle restait là pour toujours et qu’ils étaient fait l’un pour l’autre. Elle ne parlait pas un mot de français, elle ne connaissait rien de ce pays étranger, elle n’avait pas un rond, elle n’avait pas fini ses études (elle les a reprises ensuite), sa famille était si loin (pas Internet à l’époque) mais ils s’aimaient, alors elle est restée.

Au bout d’un an ils se sont mariés, et un an plus tard je suis arrivée, puis mon frère. Dix ans après ma mère a accouché de mon deuxième petit frère. Plus de 30 ans après leur rencontre, ils sont toujours très amoureux et rentrent de leur premier voyage rien que tous les deux depuis ma naissance !

Faustine