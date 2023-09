Un peu plus d’un an après l’annonce de la fin de sa carrière prolifique, l’épouse de Bruce Willis poursuit un travail de sensibilisation autour de l’aphasie. Elle évoque une maladie difficile à vivre pour l’acteur et sa famille, confiant que ce dernier n’a peut-être pas conscience du mal dont il souffre.

Des nouvelles douloureuses nous parviennent de Bruce Willis, grâce à son épouse Emma Heming. À 68 ans, l’acteur, visage iconique d’Hollywood, est atteint d’aphasie, une maladie neurodégénérative apparentée à Alzheimer.

Très engagée dans un travail de pédagogie autour de ce problème de santé irréversible, Emma Heming était invitée de l’émission Today sur NBC ce lundi 25 septembre, inaugurant ainsi la Semaine mondiale de sensibilisation à la démence frontotemporale. Elle en a profité pour faire le point sur l’état de santé de son mari.

« Une maladie familiale »

En mars dernier, la famille de Bruce Willis avait annoncé sur les réseaux sociaux que l’acteur mettait fin à sa carrière à cause de sa maladie. Un an plus tard, son épouse confie : « Ce que je découvre, c’est que la démence est une épreuve difficile », expliquant que la maladie « est éprouvante pour la personne diagnostiquée, tout autant que pour la famille. »

Quand ils disent que c’est une maladie familiale, c’est vraiment le cas

Quand la journaliste lui demande si Bruce Willis a conscience de son état de santé dégradé, le mannequin de 45 ans répond ne pas être en mesure de se prononcer. « Difficile à savoir. C’est difficile à savoir », a-t-elle avoué avec une émotion non dissimulée.

« Une bénédiction et une malédiction »

Depuis l’annonce de la maladie de Bruce Willis, sa famille a toujours insisté sur la nécessité de sensibiliser et engager des recherches plus amples sur la dégénérescence fronto-temporale. Pendant l’émission, Emma Heming est revenue sur l’importance de connaitre la maladie de son époux, qualifiant même son diagnostic de « bénédiction » :

« Je pense que c’était à la fois une bénédiction et une malédiction [de savoir de quoi souffre Bruce Willis]. Cela ne rend pas les choses moins douloureuses, mais le fait d’accepter et de savoir ce qui arrive à Bruce rend les choses un peu plus faciles.

Provoqué par la lésion des aires du cerveau qui contrôlent le langage, ce trouble désigne une perte partielle ou complète de la capacité à s’exprimer ou comprendre le langage écrit et parlé. Les personnes qui en souffrent peuvent présenter des troubles de la mémoire, des difficultés à parler ou à se mouvoir. Très engagée, Emma Heming dédie la majeure partie de son compte Instagram à un travail de sensibilisation sur la maladie.