Bruce Willis met fin à sa carrière à cause d’une maladie, c’est un peu la chialade quand même

Après plus de 40 ans d’une carrière bien remplie, Bruce Willis se voit obligé de mettre un terme à son activité d’acteur. En cause ? L’aphasie dont il souffre.

Mercredi 30 mars 2022, ma mère m’a appelée, fébrile :

« John McClane arrête le cinoche ».

À ce stade là d’intimité avec un personnage, on peut considérer que Bruce Willis a résolument marqué l’imaginaire collectif, du moins celui des femmes de plus de 50 ans, notamment grâce à son costume de McClane, créé par Jeb Stuart et Steven de Souza, dans le film Piège de cristal.

Parce que son départ (prématuré ?) du cinéma a sans doute foutu un coup au cœur de vos propres mamans, on envoie une pensée à Bruce Willis, père de 5 filles, qui arrête sa carrière pour cause d’aphasie.

Bruce Willis arrête sa carrière

Copyright Splendid Film via Allociné

Hollywood, c’est fini pour Bruce Willis, qui prend sa retraite et peut désormais se reposer sur sa montagne de Dollars, tel Picsou.

Mais l’acteur américain d’aujourd’hui 67 ans, né en Allemagne, ne part pas de gaieté de cœur. En effet, s’il raccroche, c’est principalement parce qu’il souffre d’aphasie, une altération de la communication qui survient souvent à la suite d’AVD ou d’une tumeur.

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce qui a pu causer la maladie de l’acteur, qui ne s’est pas encore exprimé sur le sujet.

Ce que l’on sait, c’est que les conséquences de l’aphasie peuvent être plus ou moins graves, et varier d’une légère difficulté à trouver ses mots lors d’une conversation à l’incompréhension totale de ce que l’on raconte ou potentiellement un mutisme.

Des spécialistes de la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, expliquent : « Cela peut affecter votre capacité à parler, écrire et à comprendre un langage, à la fois sous sa forme orale et écrite. »

Demi Moore, son ex-femme, a posté un long message sur Instagram, expliquant que la maladie de Bruce avait impacté ses facultés cognitives et que c’est pour cette raison qu’il doit cesser sa carrière, qui a par ailleurs tant compté pour lui :

Ce qui est certain, c’est que Bruce Willis, après avoir joué dans les marquants Piège de crystal, Sin City, Ocean’s Twelve, Incassable et autres Looper manquera grandement au cinéma d’action. Et à nous aussi !

Crédit photo à la Une : Splendid Film GmbH via Allociné