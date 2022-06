Racontez-nous comment vos parents se sont rencontrés

L’intégralité de la série How I Met Your Father est enfin disponible en streaming sur Disney+. À cette occasion, Madmoizelle s’est demandé si la réalité pouvait rejoindre la fiction et comment vos parents s’étaient rencontrés.

Vos parents ont eu une vie avant vous… Évidemment vous le savez déjà, mais c’est assez étrange de s’imaginer que vous n’avez pas toujours été le centre de leur existence. C’est d’ailleurs le pitch de la série How I Met Your Father.

Cette création reprend tous les codes de la série spin off à succès, en les transposant au féminin. L’intrigue de How I Met Your Father est placée en 2050, dans laquelle l’héroïne Sophie (dont la « version 2022 » est jouée par Hillary Duff) décide d’expliquer à son fils comment elle a fait la connaissance de son père en 2022. Elle se remémore sa bande d’amis inséparables et toutes les galères relationnelles qu’elle a connu à l’apogée des réseaux sociaux et des applications de rencontre.

D’ailleurs savez-vous comment se sont rencontrés vos parents ? Est-ce que l’un d’eux a déjà pris le temps de vous expliquer l’histoire qui précédé votre venue au monde ?

Les rencontres avant les applications de rencontre et les speed dating

Il se peut que vos parents ont très certainement enjolivé la réalité, en vous racontant des rencontres idylliques dans des lieux magiques. Il se peut aussi que vous n’ayez jamais pris le temps de les interroger à ce sujet. C’est le moment !

Que ce soit il y a 20 ans, 30 ans, 50 ans, ou plus, les rencontres amoureuses existent depuis la nuit des temps, mais ne s’organisaient pas de la même façon. À l’occasion de la sortie de How I Met Your Father, Madmoizelle s’interroge sur l’influence des moyens de communication, des familles, des traditions, voire de la société sur les rencontres, qu’elles soient amoureuses ou non.

En effet, vous êtes peut-être le fruit d’un coup d’un soir, vos parents ont peut-être eu un coup de foudre, ils étaient peut-être amis avant d’être amants, ou leur relation est le résultat d’une rencontre arrangée par la famille ou les amis ? Vous l’aurez compris, nous faisons un nouvel appel à témoignages !

Venez nous raconter comment vos parents se sont rencontrés

Cet appel à témoignages s’adresse à absolument tout le monde ! Vos réponses nous serviront à enrichir une compilation de témoignages qui sortira très prochainement et donnera un panorama des rencontres à travers les époques. L’occasion d’en savoir plus sur votre famille, mais aussi sur vous-même et surtout d’observer que nos parents sont des gens comme les autres ! Pour vous guider dans ce témoignage ou vous inspirer un peu, voici quelques questions :

Quel âge ont vos parents ?

En quelle année vos parents se sont-ils rencontrés pour la première fois ?

Par quel biais se sont-ils rencontrés ? (lors d’un événement, famille, amis, par hasard…)

Leur rencontre a-t-elle été positive, se sont-ils remarqués tout de suite ou est-ce que seulement l’un des deux a montré de l’intérêt ?

Se sont-ils perdus de vue après s’être vus ou côtoyés une première fois ?

Leurs familles ou amis ont-il émis un quelconque jugement sur l’un ou sur l’autre ?

Sont-ils aujourd’hui toujours ensemble ?

Pour répondre à cet appel à témoignages, avez-vous posé la question directement à vos parents ou vous êtes-vous dirigé vers une personne de votre entourage présente dans leur vie à ce moment ?

Comment témoigner Pour témoigner, envoyez-nous votre récit par mail, à l’adresse : jaifaitca[at]madmoizelle.com avec pour objet « comment se sont rencontrés mes parents »

Merci pour votre confiance, on a hâte de vous lire !

