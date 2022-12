Ce petit accessoire à cheveux est l’outil parfait pour se dessiner un trait d’eyeliner facilement 

Pour réussir son trait d’eyeliner, il faut une bonne dose de pratique, beaucoup de précision et une patience d’ange. Mais vous pouvez aussi utiliser ce petit accessoire si vous voulez gagner du temps…

« Comment réussir son trait d’eyeliner » est probablement la question beauté la plus fréquemment posée sur internet. En même temps, c’est un exercice plutôt difficile que seules les plus aguerries arrivent à réaliser sans mal. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie, sachez qu’il existe des solutions. Et il y en a une, repérée sur la page Tiktok d’une certaine Fer Lopez, qui a particulièrement retenu notre attention. Elle consiste à utiliser une petite pince à cheveux (également appelée bobby pin en anglais) en guise de pochoir pour pouvoir se dessiner la virgule parfaite. Il fallait y penser !

Un outil précis

Pour les coins externes

Particulièrement appréciée pour sa précision, la pince à cheveux se place directement sur le coin externe de l’oeil. Une fois correctement positionné, il suffit de s’armer de son liner préféré et de colorier l’intérieur de l’espace délimité. Ensuite, il ne reste plus qu’à relier ce trait à la paupière, comme vous le feriez avec un liner normal. Mais saviez-vous que la forme allongée de la booby pin la rend également idéale pour prolonger le coin interne de l’œil et se dessiner un regard félin ?

Pour les coins internes

Cette technique provient d’une autre TikTokeuse baptisée @docnafiakhan. Elle consiste à écarter les deux parties de la pince à cheveux puis de frotter cette dernière contre un peu d’encre de liner. Ensuite vous n’avez qu’à prolonger les coins internes de l’œil avec l’outil, en le déplaçant délicatement de quelques millimètres. Très fin et précis, il vous permet d’obtenir la pointe parfaite pour apporter plus de profondeur au regard sans que le résultat ne soit empâté.

Bref… L’utilisation de la pince à cheveux est définitivement le moyen le plus facile, rapide et accessible de se dessiner un trait de liner de façon ludique. Le tout, en gagnant de précieuses minutes de préparation dans la salle de bain car plus besoin de s’y reprendre à 3 fois. Que demande le peuple ?

Crédits de l’image de une : @Matt Moloney via Unsplash.