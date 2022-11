Calendrier de l’Avent La Provençale 2022 : enchantez votre Noël avec un coffret qui sent bon la garrigue 

Qui dit Noël, dit calendrier de l’Avent. Pour changer un peu vos habitude, La Provençale vous propose son tout premier coffret à l’accent chantant et aux surprises ensoleillées.

Pour patienter jusqu’à Noël tout en se faisant plaisir, de nombreuses marques de cosmétiques proposent des calendriers de l’Avent beauté remplis de surprises et de petites attentions comme on les aime.

Et La Provençale n’a pas manqué d’idées pour vous faire plaisir ! Au programme ? 8 produits de maquillage, 8 produits de soins visage, corps et cheveux mais aussi 8 accessoires. Une sélection pointue et parfaitement équilibrée qui ne manquera pas de satisfaire la passionnée de beauté qui sommeille (ou pas) en vous.

Découvrez le calendrier de l’Avent La Provençale à 89 €

Que contient le calendrier de l’Avent La Provençale de 2022 ?

Dans ce coffret représentant un magnifique mas (maison traditionnelle du sud de la France) provençal de 24 cases, 100% des produits de beauté sont délivrés en format full size. Une démarche plutôt rare, qui vous permet d’intégrer pleinement chaque cosmétique dans votre routine du quotidien. Vernis à ongles, crayons pour les yeux, mascara, poudre de soleil, crème pour les mains, peigne, crème hydratante ou encore démaquillant… La Provençale a enrichi son calendrier d’une sélection de best-sellers tous certifiés bio par l’organisme Ecocert.

@laprovençale

Quel est le prix du calendrier de l’Avent La Provençale de 2022 ?

Le calendrier de l’Avent La Provençale est vendu en magasin et sur le site de Nocibé au prix de 89 €. Vous vous demandez quelle est sa valeur réelle ? On a la réponse. Celle-ci est de 240 €. Une belle offre qui permet d’économiser plus de 150 € de produits full size.

Pour qui le calendrier de l’Avent La Provençale de 2022 est-il fait ?

Pour toutes celles qui souhaitent transformer leur routine beauté en profitant des matières premières de bonne qualité, provenant du bassin méditerranéen telles que l’huile d’olive bio AOP (riche en polyphénols), la pulpe d’olive qui permet de raviver l’éclat de la peau et de lui donner un véritable boost d’hydratation.

Ce calendrier de l’Avent séduira également les passionnées de beauté bio qui pourront avoir l’occasion de tester (et peut-être d’adopter) pleinement les produits sans se sentir frustrées par leur contenance.

Je veux le calendrier de l’Avent La Provençale à 89 €

Crédits de l’image de une : @laprovençale.