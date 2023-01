Bientôt un cadre pour mettre fin aux dérives et arnaques des influenceurs ?

Le ministère de l’Économie lance une consultation publique afin d’améliorer le cadre des activités des créateurs et créatrices de contenus. Les conclusions doivent être présentées en mars 2023.

Plus de transparence et un cadre légal plus clair : c’est l’objectif de la consultation publique amorcée par le gouvernement pour réglementer l’activité d’influenceur. Car les cas sont nombreux et de plus en plus dénoncés : des ventes sans que les partenariats avec des marques (pas toujours très éthiques) ne soient mentionnés, des posts et des vidéos vantant l’utilisation de produits ou le recours à des pratiques médicales illégales, voire carrément des escroqueries.

Bruno Le Maire en appelle à la « responsabilité particulière » des influenceurs

Le ministre de l’Économie et des Finances en a appelé à la « responsabilité particulière » de ces créateurs de contenus dans une vidéo où il estime que ces écarts sont le fait d’une minorité et pointe les « arnaques » ou « oublis » de certains influenceurs peu scrupuleux.

Le 9 décembre 2022, Bercy a réuni autour de la table différents acteurs et actrices du secteur afin d’échanger sur la nécessité d’instaurer un marketing d’influence « responsable et transparent ».

Une consultation pour instaurer un marketing d’influence responsable et transparent

Une consultation publique a été ouverte en ligne et permettra durant tout le mois de janvier de recueillir les idées et les suggestions afin de construire un guide de bonnes pratiques : mieux informer les créateurs et créatrices de contenus sur leurs droits et leurs devoirs, améliorer la collaboration entre agences, marques et influenceurs, établir des obligations à remplir pour les plateformes…

Des initiatives existent déjà, notamment le Certificat de l’influence Responsable, délivré par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité et reçu par déjà 280 créateurs de contenus dont les pratiques sont conformes à un cadre déontologique et respectueuses de leurs audiences.

La consultation doit aboutir à une série de mesures en mars 2023.

L’annonce intervient alors que Magali Berdah, créatrice de l’agence Shauna Events visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses et escroquerie en bande organisée, est toujours visée par un harcèlement d’une extrême violence coordonné par le rappeur Booba, qui mène une guerre sans merci contre les « influvoleurs ».

