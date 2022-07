Au nom d’une lutte contre le marketing d’influence, Booba harcèle Magali Berdah

Depuis plusieurs semaines, l’agente d’influenceurs Magali Berdah est victime du harcèlement virtuel de Booba et sa communauté. Selon le rappeur, il s’agit de dénoncer l’arnaque du marketing d’influence.

C’est souvent dans les conflits virtuels que Booba (Elie Yaffa) s’illustre. Pour cela, il dispose d’une arme au pouvoir conséquent : ses abonnés. Il en cumule 5,7 millions sur Twitter.

Une campagne de harcèlement contre la patronne des influenceurs, Magali Berdah

Depuis plusieurs semaines, la nouvelle cible du rappeur est un autre mastodonte des réseaux sociaux. Magali Berdah ( 1,2 million d’abonnés sur Instagram) dirige l’agence de marketing Shauna Events qui élabore des partenariats entre les marques et les influenceurs. Selon Le Monde, son chiffre d’affaires atteint les 20 millions d’euros.

Si Magali Berdah a obtenu la suppression du compte Instagram de Booba le 2 juin pour cause de harcèlement, la guérilla n’a pas désempli. « Je suis harcelée, menacée de mort », confie-t-elle dans les colonnes du Monde. L’influenceuse évoque des insultes, des accusations et des menaces quotidiennes de la part du rappeur et de sa communauté. Elie Yaffa est allé jusqu’à publier des enregistrements pirates ainsi que l’adresse de Magali Berdah.

© Arnaud Scherer / Creative Commons

Le rappeur en guerre contre le marketing d’influence

Comment Booba justifie-t-il ce harcèlement ? En évoquant son combat contre le marketing d’influence dans son ensemble et ses pratiques comme le drop-shipping. Début juillet, il a lancé le hashtag #influvoleurs et une boîte mail recueillant des témoignages sur les produits vendus par Shauna Events.

Cette campagne aurait pour but de signaler l’activité de l’entreprise à la direction des fraudes. Le Monde a rapporté les propos de l’avocat de Booba, Me Klugman :

« On est bien en face de quelque chose de systémique. Ce sont de fausses stars, qui (…) obtiennent de faux comptes, pour vendre de faux produits. La seule chose vraie, c’est le préjudice pour le consommateur ». Me Klugman, avocat de Booba

« N’écrivez pas que c’est un “clash”, comme on l’entend dans les médias. On parle de délits pénaux graves » explique Me Jade Dousselin, l’une des avocates de la Magali Berdah. De fait, la guerre n’est pas seulement virtuelle mais aussi juridique. Le 24 mai, l’agente d’influenceurs a porté plainte contre Booba aux motifs de menace, harcèlement et provocation à commettre une atteinte à l’intégrité de la personne en raison de sa religion ou de son sexe. Début juillet, le rappeur a porté plainte à son tour contre Berdah pour diffamation et dénonciation calomnieuse.

À lire aussi : « Il installait la peur » : après Judith Chemla, d’autres femmes accusent le réalisateur Yohan Manca

Crédit de l’image à la Une : © Arnaud Scherer / Creative Commons