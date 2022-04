Babylon, le nouveau film de Damien Chazelle (La La Land) dévoile sa date de sortie et son synopsis

Damien Chazelle, réalisateur multi-primé pour La La Land et autres Whiplash, revient bientôt avec un nouveau long-métrage, porté par Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva Hernández.

Chaque année passée sans une création de Damien Chazelle est une année qu’on peut tout simplement jeter à la poubelle. Sans exagération aucune, bien sûr.

Heureusement, le cinéaste franco-américain émérite revient bientôt sur le devant de la scène avec un tout nouveau long-métrage, emmené par le tout Hollywood.

Ça s’appelle Babylon, et ça nous fout déjà l’eau à la bouche.

Babylon, de Damien Chazelle, de quoi ça va parler ?

Damien Chazelle est un petit génie du cinéma. Plus jeune réalisateur oscarisé de l’histoire pour La La Land, il n’a réalisé que des films qui ont été salués par le public ET la critique , notamment Whiplash et First Man.

Il a fait un petit détour par la télévision également avec l’excellente série Netflix dont il a réalisé deux épisodes : The Eddy.

Cette année, et 4 ans après son dernier long-métrage, il réinvestit le cinéma avec Babylon, un film encore bien mystérieux, porté par la crème de la crème d’Hollywood, j’ai nommé : Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva Hernández.

C’est pendant la CinemaCon 2022, un salon professionnel destiné aux exploitants de salles qui s’est tenu du 25 au 28 avril, que des images exclusives de Babylon ont été diffusées, qui laissent quelques indices sur la teneur de son intrigue.

Ainsi, Babylon se déroulera dans les années 20, au moment où le cinéma devient parlant. Jusqu’alors muet, il se transforme complètement, ce qui signe l’arrêt de la carrière de nombreux acteurs, choisis pour leur physiques mais finalement incapables de jouer juste.

Brad Pitt sera John Gilbert, et donnera la réplique à Margot Robbie qui jouera l’icône du cinéma des années 20, Clara Bow. Ils rencontreront tout un éventail de stars de l’industrie, parmi lesquels Charlie fucking Chaplin.

Un film hommage à sa propre genèse, qui n’est pas sans rappeler le pitch de Downton Abbey II, actuellement au cinéma, où des acteurs débarquent dans l’enceinte de la demeure pour mieux révolutionner la vie de ses habitants.

Babylon sortira le 25 janvier 2023.

