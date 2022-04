Voilà à quoi ressemble Barbie version Margot Robbie

La poupée la plus célèbre du monde emprunte ses traits à Margot Robbie, et le résultat est saisissant.

La poupée Barbie est née en 1959 dans les usines de la société Mattel. Elle connait alors un succès tonitruant, qui traverse les époques.

Désormais, elle s’offre un film réalisé par la cinéaste féministe Greta Gerwig avec Margot Robbie (who else ?) dans le rôle titre.

Voilà une image inédite de Margot Robbie en Barbie

Via Warner

Leur nom rime et ça n’est peut-être pas une coïncidence. Margot Robbie sera en effet bientôt à l’affiche du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig.

Un long-métrage en prise de vue réelles, qui succède à la myriade de produits audiovisuels Barbie, parmi lesquels des séries animées et des jeux-vidéos, qui explorera la vie de Barbie et de son mec, le beau (et lisse) Ken, joué par Ryan Gosling.

Pour l’heure, on ne connait pas vraiment la teneur de l’intrigue du film, dont la sortie est datée à juillet 2023 aux États-Unis et n’a pas encore de date en France, mais une chose est certaine : connaissant le travail engagé de Greta Gerwig, notamment aux manettes des excellents Lady Bird, Frances Ha et Les Filles du Docteur March, il y a fort à croire que cette première mouture en prise de vue réelles aura quelques accents féministes.

Ce qui ne ferait pas de mal à l’image de la Barbie, qui véhicule une image irréaliste des femmes, et a souvent un rôle prédéfini bien peu émancipateur. Les Barbie, jusqu’il y a peu de temps encore, étaient en effet toutes blanches, avec des yeux bleus, des talons aiguilles, et une taille si fine qu’on peut imaginer qu’elles n’avaient pas de cotes.

Dès lors, on se demande comment s’y prendra Greta Gerwig pour donner une dimension progressiste à ce personnage bien rétrograde.

S’il n’existe encore aucune bande-annonce du film, vous pouvez contempler Margot Robbie en Barbie, dans une tenue typique de la poupée de Mattel, à savoir une tenue turquoise à pois et un bandeau assorti, pour toujours plus de kitsch à l’américaine.

On a hâte d’en découvrir plus, dans un trailer qui devrait débarquer dans le courant de l’année, dévoilant davantage de l’intrigue !

Image à la Une : Barbie via Warner