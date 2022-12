Au fait, l’anti-cernes, on le met avant ou après le fond de teint ?

Des maquilleurs professionnels répondent enfin à la question qui fait tant débat dans les salles de bains : faut-il appliquer son anti-cernes avant ou après son fond de teint ?

Article mis à jour, publié initialement le 20 janvier 2019

Parmi les questions qui taraudent les fans de cosmétiques, certaines sont plus clivantes que d’autres. L’ordre d’application de l’anti-cernes, ce produit riche en pigments – et parfois aussi en actifs soin – qui atténue les cernes et dissimule les rougeurs et les imperfections cutanées, est souvent débattu : faut-il l’utiliser avant ou après le fond de teint ?

La question a été posée à des maquilleurs professionnels et ils sont unanimes : d’abord le fond de teint, ensuite l’anti-cernes.

Pourquoi appliquer le fond de teint avant l’anti-cernes ?

Quand on y pense, appliquer l’anti-cernes après le fond de teint est assez logique. Comme l’explique la makeup artist Robin Black au magazine Allure :

« Le but du fond de teint est d’unifier le teint et de réduire l’apparence des imperfections, des taches et des rougeurs excessives, donc tant qu’on n’a pas appliqué le fond de teint, il est difficile de juger de la quantité de correcteur dont on a réellement besoin. »

Lorsqu’on met son anti-cerne en premier, on applique du produit là où la couvrance du fond de teint aurait peut-être suffi. C’est du gâchis, surtout qu’on risque d’abîmer tout le travail de correction en appliquant son fond de teint par-dessus, et ce quel que soit son outil de prédilection (doigts, éponge à maquillage, pinceau etc.).

Un constat partagé par la maquilleuse Fiona Stiles : « En plus d’être une perte de produit, utiliser l’anti-cernes en premier demande aussi plus de travail, car il faut repasser sur les zones corrigées après avoir appliqué le fond de teint », explique-t-elle à notre consœur.

Pour obtenir un teint parfaitement unifié, les pros recommandent d’appliquer une fine couche de fond de teint sur tout son visage (sans oublier le cou et les oreilles), et de travailler l’anti-cernes par petites touches si certaines traces de fatigue ou imperfections font de la résistance.

Une technique plébiscitée par l’entrepreneuse et pro du pinceau Gloria J. Noto :

« J’aime quand on devine la peau à travers le maquillage, alors je fais en sorte qu’on le voit le moins possible ».

Evidemment, si vous mettez l’anti-cernes avant votre fond de teint et que ça vous convient comme ça, il est inutile de bousculer vos habitudes. Do you !

Le cas du correcteur de couleur

Cependant, il existe une exception à la règle : le correcteur de couleur, qui sert à camoufler les petites contrariétés de la peau qui s’expriment de façon colorée comme les cernes, les rougeurs ou encore les taches brunes, doit être appliqué avant le fond de teint.

La plupart du temps orange, vert ou rose saumon, il s’appuie sur le principe de colorimétrie qui dit que lorsque deux teintes opposées sont placées l’une sur l’autre, elles s’annulent.

Le maquilleur Allan Avendaño partage sa technique avec le magazine Allure :

« Lorsque quelqu’un a des cernes très foncés ou a l’air fatigué, j’applique un correcteur de couleur avant le fond de teint, puis je rajoute un peu d’anti-cernes si nécessaire. »

La méthode est la même pour camoufler des rougeurs autour du nez, un bouton enflammé ou des taches d’hyperpigmentation.

Le shopping d’anti-cernes

Correcteur Vitamine C — The Body Shop — 15 € pour 8 ml

Anti-cernes Future Fluid All Over Concealer — MILK — 29,90 € pour 8,5 ml

Correcteur — Oh My Cream Skincare — 28 € pour 2,5 ml

Correcteur de teint multi-usage — MASTERS COLORS — 28 € pour 20 ml

Anti-cernes Colorstay Skin Awaken — Revlon — 10,95 € pour 8 ml

À lire aussi : Est-ce l’astuce ultime pour éviter l’anti-cernes qui file dans les plis ?

Crédit photo image de Une : George Milton sur Pexels