Alerte chialade : Adele renoue avec la prof d’anglais qui a changé sa vie et ça part en sanglots

Lors d’une émission baptisée An Audience with Adele, la chanteuse britannique a parlé d’une professeure d’anglais qui l’a inspirée. Sauf que la prof était justement dans le public ! Une émouvante surprise pour Adele qui a aussitôt fondu en larmes.

Alors que son album 30 vient de paraître, Adele choisit méticuleusement ses apparitions médiatiques, créant à chaque fois l’événement. Après la cover-story du prestigieux Vogue britannique, et du titre légendaire et pointu The Face, ainsi qu’une interview télévisée auprès d’Oprah Winfrey (et un entretien bateau de Léa Salamé sur France Inter pour la France), voilà que la chanteuse s’offre carrément une émission sur-mesure.

An Audience with Adele : l’émission riche en émotions qui a surpris la chanteuse

Baptisée An Audience with Adele (comprendre : une audition avec Adele), cette émission a été diffusée par la chaîne ITV le 21 novembre 2021 et a été enregistrée en public autour de la scène du London Palladium. Dans la salle figuraient de la famille, des amis, des célébrités comme Idris Elba et Emma Watson, et bien sûr de nombreux fans.

Entre deux chansons, Adele prenait le temps de répondre aux interrogations de la foule. Dont, à la question « Si un ex écrivait une chanson sur vous, comment sonnerait-elle », une réponse aussi iconique qu’Adele : « Elle serait titrée No one like you » (Comprendre : « [Il n’existe] personne d’autres comme toi », jeu de mot avec son tube Someone like you, soit « quelqu’un comme toi »)

If your ex(es) wrote a song about you, what would it be called?

Adele: No one like you 💅🏻 pic.twitter.com/A2F4UG9Wan — $ARA 🪐 (@adeleforIife) November 21, 2021

Adele chante les louanges de la professeure d’anglais qui l’a inspirée, enfant

Dans le public, L’actrice Emma Thompson lui a demandé s’il existait une personne qui l’avait inspirée dans son enfance à affronter les épreuves de la vie et à croire en elle. Ce à quoi, Adele a répondu :

« J’avais une professeure à Chestnut Grove qui m’a enseigné l’anglais. C’était Mme McDonald. Je ne l’ai eue qu’un an, mais elle m’a vraiment intéressée à la littérature. Depuis, j’ai toujours été obsédée par l’anglais [en tant que matière scolaire], et ça se voit vu qu’aujourd’hui j’écris des paroles de chanson. […] Elle était tellement cool. Tellement dévouée. Elle a réussi à nous intéresser et nous faire sentir qu’elle s’intéressait vraiment à nous. Elle portait toujours des bracelets, du doré, des sequins. Elle était si cool, accessible, et aimable que j’avais tout le temps hâte d’avoir anglais ! »

Adele was surprised by her English teacher and burst into tears. #AnAudienceWithAdele pic.twitter.com/cBbh6ewbjX — Adele Daily (@adeledailymedia) November 21, 2021 L’intégralité de la séquence émotion. Préparez les mouchoirs. © ITV.

« Merci, vous avez vraiment changé ma vie » dit Adele à son ancienne prof

Alors qu’Adele cesse de chanter les louanges de son ancienne professeure d’angalis qu’elle n’avait pas vue depuis ses douze ans, Emma Thompson laisse planer un mystérieux silence.

Forcément, dans les codes de la télévision, on se dit comme Adele et le reste du public qui se met à hurler d’impatience, qu’une surprise se prépare. Adele cherche alors l’enseignante dans la foule et demande : « Elle est ici ? Mme McDonald ? »

Aussitôt, la professeure se lève pour la rejoindre et l’étreindre sur scène. Les deux femmes se témoignent ensuite leur admiration et tendresse respective en pleurant, créant une séquence émotion comme on les aime tant.

Quand Adele reconnait sa professeure d’anglais dans le public de l’émission An Audience with Adele. © ITV.

Entendre Adele sangloter « Merci, vous avez vraiment changé ma vie » à son enseignante d’anglais redonne peut-être un peu de lustre au beau métier de professeur, si peu valorisé socialement, et encore moins économiquement, en France.

Crédit photo de Une : capture d’écran ITV.