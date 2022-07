Comment adapter son maquillage à la chaleur de l’été ?

L’été c’est bien, mais avec la chaleur et la transpiration, porter du maquillage peut devenir pénible, très pénible ! Pour que ce dernier reste intact toute la journée, suivez le guide !

Article publié en juin 2012

Comme le disent les vieux sages du Conseil Officiel du Ravalement de Façade, fortes températures + maquillage ne font pas bon ménage. Si certaines préfèrent ne plus rien mettre pour se la jouer regard light et peau nue, d’autres ne peuvent vraiment pas s’en passer. Comment faire tenir ces produits délicats ? La réponse est juste en dessous.

Faire tenir son mascara

Dès qu’il fait moite, le mascara a la fâcheuse tendance de dégouliner sur les coins et le dessous des yeux pour nous offrir un regard de panda dont on se passerait bien. Ce phénomène s’avère particulièrement délicat pour les porteuses de lentilles car les dépôts gagnent la muqueuse de l’œil et peuvent, une fois sous la lentille être responsables d’une irritation.

Solution n°1 : le mascara waterproof. Porter un mascara waterproof en été est une très bonne option. Il ne coule pas, n’est pas sensible ni à la transpiration, ni à l’humidité et s’enlève très bien à l’huile démaquillante ou au démaquillant biphasé. Vous voulez le porter toute l’année ? Mieux vaut éviter, car le mascara waterproof a tendance à fragiliser les cils en les asséchant et en s’enlevant moins facilement qu’un mascara classique.

le mascara waterproof. Porter un mascara waterproof en été est une très bonne option. Il ne coule pas, n’est pas sensible ni à la transpiration, ni à l’humidité et s’enlève très bien à l’huile démaquillante ou au démaquillant biphasé. Vous voulez le porter toute l’année ? Mieux vaut éviter, car et en s’enlevant moins facilement qu’un mascara classique. Solution n°2 : le mascara transparent. Il est réservé personnes qui cherchent à discipliner rapidement leurs cils sans forcément les colorer ni avoir un effet vraiment maquillé . En gros, le mascara transparent ouvre le regard sans dépôt de couleur ni de matière. Autant dire que vous ne risquez pas d’en retrouver sur vos joues en fin d’après-midi… Seul bémol : pour les cils très fins et très courts, l’effet sera très léger . Mais si vous voulez vous rendre à la plage ou à la piscine, c’est le produit parfait !

le mascara transparent. Il est réservé personnes qui cherchent à . En gros, le mascara transparent ouvre le regard sans dépôt de couleur ni de matière. Autant dire que vous ne risquez pas d’en retrouver sur vos joues en fin d’après-midi… Seul bémol : . Mais si vous voulez vous rendre à la plage ou à la piscine, c’est le produit parfait ! Solution n°3 : Si vous n’avez pas de mascara waterproof ou transparent sur vous et que vous ne souhaitez pas en acheter, sachez qu’il existe une solution très simple, découverte sur TikTok. Cette dernière consiste à imbiber sa brosse à mascara de poudre libre et le plonger dans le tube afin que la poudre soit mélangée à la formule. Conçue pour repousser l’humidité, cette dernière va permettre au mascara de résister à la transpiration sans couler. Une vraie révolution.

Découvrez le mascara Size Up Waterproof de Sephora Collection à 6,99€

Découvrez le mascara Better Than Sex Waterproof de Too Faced à 16€

Découvrez le mascara cils et sourcils transparent de chez Dr. Hauschka à 19,50€

Faire tenir son crayon / son eyeliner

Quand on met de l’eyeliner ou du crayon et qu’il fait très chaud, ces derniers peuvent baver sur la paupière supérieure et s’estomper au fil de la journée. Le coupable ? Leur formule crémeuse qui fond au soleil comme un compte en banque un jour de soldes chez Sephora.

Solution n°1 : la base pour paupières. Pour les personnes qui n’ont pas naturellement la paupière grasse, ce produit sera suffisant lors des chaleurs. Et non, ça ne fonctionne pas que pour les fards à paupières ! Il suffit d’en déposer l’équivalent d’un petit grain de riz sur toute ta paupière puis d’appliquer le crayon ou l’eyeliner de votre choix : celui-ci tiendra beaucoup mieux et ne filera plus dans les plis.

Solution n°2 : les crayons et les liners waterproof. Rien de plus simple, on est d’accord ! En version waterproof, les crayons et les liners tiennent plutôt bien sous le soleil. Deux défauts à prendre en considération cependant : il faut utiliser un bon démaquillant pour les enlever. Et, malheureusement, ils ne sont pas adaptés aux yeux les plus sensibles, faites donc attention si c’est votre cas.

Solution n°3 : transformer ses produits en waterproof. L’aqua seal de Make Up For Ever vous permet cette fabuleuse prouesse. Il vous suffit de passer le produit avec un pinceau fin par-dessus votre crayon ou votre trait de liner et hop, ces derniers sont à l’épreuve de l’eau et de la sueur. Ok le produit coûte 25€ mais ça marche avec absolument tout, même les poudres. Du coup, l’investissement est rapidement rentabilisé.

Découvrez le primer Pro Filt’r Amplifying Eye Primer spécial yeux de Rare Beauty à 22€

Découvrez le liner waterproof They’re Real Xtreme de Benefit à 28€

Découvrez l’Aqua Seal de Make Up For Ever à 25€

Faire tenir son fond de teint et anticernes

Aujourd’hui, de nombreuses formules sont faites pour offrir un effet glowy à la peau et beaucoup de lumière au contour des yeux. Le problème, c’est que les produits sont souvent plutôt gras, et n’offrent donc pas un résultat à l’épreuve de la chaleur. Heureusement, il existe des solutions pour les rendre été friendly.

Solution n°1 : le primer. Ok, on n’invente pas la poudre, mais utiliser un (bon) primer avant d’appliquer votre fond de teint et votre anticernes peut offrir une vraie plus-value en termes de tenue.

: le primer. Ok, on n’invente pas la poudre, mais utiliser un (bon) primer avant d’appliquer votre fond de teint et votre anticernes peut offrir une vraie plus-value en termes de tenue. Solution n°2 : le spray fixateur. Sur le marché, il existe aujourd’hui des spray fixateurs capables de faire tenir le maquillage même sous 40°C . Pour les tester, vous pouvez appliquer un peu de fond de teint ou d’anticernes directement sur votre main et sprayer à environ 20 cm votre spray fixateur. Passez ensuite vos doigts sur la zone sèche et admirez le résultat !

: le spray fixateur. Sur le marché, il existe aujourd’hui des spray fixateurs capables . Pour les tester, vous pouvez appliquer un peu de fond de teint ou d’anticernes directement sur votre main et sprayer à environ 20 cm votre spray fixateur. Passez ensuite vos doigts sur la zone sèche et admirez le résultat ! Solution n°3 : la poudre libre. La zone du contour des yeux est fine et fragile. Néanmoins, vous pouvez très facilement y appliquer un peu de poudre libre pour fixer l’anticernes et l’empêcher de filer dans les plis de déshydratations. Ce geste va également permettre à votre produit de tenir plus longtemps malgré l’humidité.

Découvrez la base Banana Bright Sun-Kissed Primer d’OLEHENRIKEN à 36€

Découvrez la brume fixatrice et rafraîchissante de Milk Makeup à 18€

Découvrez la poudre libre spéciale contour des yeux de Laura Mercier à 29,90€

À lire aussi : Cette astuce pour éviter que le mascara coule quand il fait chaud est révolutionnaire… Surtout par les temps qui courent

Crédits de l’image de une : @Christian Diokno via Pexels.