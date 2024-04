5 objets de puériculture qu’il ne vaut mieux pas acheter de seconde main

Si la seconde main, surtout en puériculture, peut-être privilégiée pour de nombreux outils et objets, certains doivent être achetés neufs, si possible.

La seconde main, c’est bien pratique. Pour faire des économies, pour l’écologie, pour ne pas acheter neufs des produits qui ne vont être utilisés que peu de fois vu la vitesse à laquelle les enfants grandissent… Mais parfois, pour certains, il faudrait mieux ne pas hésiter à les acheter de première main, pour des raisons de sécurité ou d’hygiène. Voici lesquels.

Ces 5 objets pour enfants qu’il vaut mieux acheter neufs

Si, vu le prix et l’impact écologique que peuvent avoir l’achat de certains produits de puériculture, on peut être tenté de les acheter d’occasion, il y en a certains sur lesquels on peut être plus regardant. Même si pour certains, l’option « Neuf sans étiquette » de Vinted peut aussi parfaitement faire le job.

Le siège auto, à acheter neuf

Comme pour les casques de vélo ou de moto, les sièges auto ne devraient pas être achetés d’occasion, pour la simple et bonne raison qu’on n’a jamais la garantie absolue qu’ils n’ont pas été accidentés. Et quand on dit accidenté, on ne parle même pas de gros chocs : il suffit qu’ils soient tombés ou que la voiture dans laquelle ils étaient fixés auparavant ait eu un choc à 10 km heure. Ce n’est vraiment pas grand-chose. C’est pour cela, même s’ils peuvent être onéreux, qu’ils doivent toujours être achetés neufs. N’hésitez pas à faire un tour sur le site de Securange si vous souhaitez avoir des recommandations sur des modèles, certains sont accessibles.

Les chaussures

Si le prix des chaussures pour les tout petits pieds peut faire grincer des dents, il est néanmoins important, pour le bon développement du pied et les premiers pas, que les chaussures dans lesquelles votre héritier posera ses nobles orteils pour gambader, soient neuves. C’est pénible, vu le prix de certains modèles, mais c’est pour son bien. Notre solution ? Choisir un modèle sur Petits Pas de Géant, et le retrouver dans la catégorie « neuf » sur Vinted ou tout autre site de revente en seconde main, il y en a un paquet.

Les biberons et tétines

D’un point de vue hygiène, il est mieux de ne pas donner à votre enfant des tétines déjà utilisées par d’autres, tout comme les biberons. Ensuite, en dehors de l’hygiène (c’est un peu comme prêter une brosse à dents), il est aussi important de veiller à l’état de la tétine. Traces de dents, trous, moisissure, tout peut être présent sur ces produits en seconde main.

Le matelas

Pour l’achat d’un matelas, l’hygiène compte, et la sécurité aussi. En effet, acheter un matelas d’occasion peut se révéler problématique si ce dernier comporte des acariens, de la poussière ou pire, des puces de lit. D’un point de vue sécurité, un matelas utilisé par d’autres n’aura peut-être pas la même fermeté recommandée pour éviter des drames, comme la mort inattendue du nourrisson. À ce sujet, rappelons-le : un bébé doit toujours être couché sur le dos, sur un matelas ferme et adapté à son lit, sans doudou, sans tour ou tresse de lit, et sans couverture ou coussin.

Les jouets pour le bain

Hygiène et sécurité, encore une fois pour ces objets de puériculture en seconde main. En effet, acheter des jouets du bain qui ont trainé on-ne-sait-où et on-ne-sait-combien-de-temps peut comporter des risques de moisissures pas foufou pour l’héritier. Alors ok, il doit faire son immunité, et le voir lécher le panier du chien pourra calmer votre angoisse des microbes, mais si on peut éviter de faire tremper des jouets dans son bain qui sont remplis de champignons qu’on ne voit pas, planqués dans les recoins internes d’un canard en plastique, c’est mieux.

Sur le reste, on peut se lâcher : vêtements, jouets, poussette, chaise haute… Allons-y gaiement, la planète et votre portefeuille vous remercieront.

