Vous voulez recevoir une grosse dose d’inspiration skincare, cheveux ou makeup ? Allez jeter un oeil du côté de ces influenceuses beauté noires françaises ou internationales dont le feed est une pure merveille.

Décryptage de tendances beauté, conseils de soins dédiés aux cheveux crépus ou frisés, idées maquillage… Les influenceuses beauté rivalisent d’inventivité pour vous proposer des contenus inspirants qui peuvent vous aider à prendre soin de vous au quotidien. Et ces cinq instagrammeuses venant de France ou d’ailleurs ont un feed si cool que vous n’allez plus pouvoir vous en passer ! Voyez plutôt.

Stephanie Yeboah

Avec plus de 232.000 abonnés et abonnées sur son compte Instagram, Stephanie Yeboah fait partie des plus puissantes du game — et lorsqu’on voit son feed à l’esthétisme léché, on comprend pourquoi ses followers sont légion.

Concernée par l’hyperpigmentation, elle aime en parler dans ses stories et partager ses petits tips du quotidien pour pouvoir y faire face. En parallèle, elle délivre des conseils maquillage, cheveux mais aussi self-love, car c’est bien connu, la beauté passe aussi par la confiance en soi !

Fresh Lengths

Au-delà d’avoir un feed Instagram exceptionnellement beau, Fresh Lengths dispose aussi d’une chaîne YouTube où elle partage ses découvertes makeup, ses conseils coiffures et ses recommandations concernant l’entretien des cheveux frisés / crépus.

Un exercice qu’elle prolonge dans ses Reels où elle poste régulièrement des vidéos pour vous recommander les produits qu’elle a testés, ou tout simplement vous insuffler quelques idées beauté.

Whitney Madueke

Si Whitney Madueke tire son épingle du jeu, c’est parce que sa page Instagram est très complète. Intéressée par la mode mais aussi par la beauté, elle ne se contente pas que d’une seule étiquette et peut aussi bien poster des inspirations makeup très graphiques et et colorées que des photos de sa collection de vêtements.

Ben oui, elle sait tout faire, alors pourquoi choisir finalement ?

Jaleesa Jaikaran

Maquilleuse de profession, Jaleesa Jaikaran sait comment s’amuser avec son look pour créer du contenu punchy et très instagrammable. Adepte des mises en beauté pointues et colorées, elle s’amuse avec les tendances mais sait aussi parler skincare et bien-être quand il le faut !

Cerise sur le gâteau, elle est très engagée et partage régulièrement ses coups de coeur provenant de marques créées par des entrepreneurs et entrepreneuses noires ou métisses.

Shirley Coco (The Coco Dollzz)

Routine beauté, tuto makeup, test produits, storytime… Shirley Coco partage bien plus que de simples photos sur sa page Instagram aux 23.000 followers.

Très concernée par le skincare, elle prodigue des conseils belle peau à sa communauté et ces derniers sont plutôt complets En plus, elle semble très bien renseignée, alors on ne peut que vous conseiller d’aller lui donner de la force !

À lire aussi : Pourquoi les cancers de la peau sont encore sous-détectés chez les personnes noires