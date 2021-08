C’est seulement nous, ou cette année les Jeux olympiques ont été le terrain fertile de looks beauté plus beaux les uns que les autres ?

Manucure flawless, cheveux ultra longs ou colorés, maquillage tendance… Les athlètes de haut niveau venues des quatre coins du globe n’ont pas seulement excellé dans leurs catégories respectives, elles ont aussi réussi à nous donner une bonne grosse dose d’inspiration grâce à leurs looks beauté toujours plus travaillés. On en a relevé 5 qui nous on tapé dans l’oeil !

La coiffure ornée de papillons de Christina Clemons

La coureuse américaine du 100 mètres haies a fait sensation le 31 juillet dernier. Et si elle n’a pas remporté de médaille, sa coiffure ornée de petites pinces en forme de papillons ne nous a pas laissées indifférentes !

Les cils XXL de Jasmine Camacho-Quinn

La Portoricaine Jasmine Camacho-Quinn est arrivée première au 100 mètres haies. Et si elle a remporté la médaille d’or pour ses performances incroyables, son regard intensifié par des cils XXL a vraiment fait l’unanimité.

Les tresses rouges et blanches de Naomi Osaka

Naomi Osaka a été choisie pour allumer la vasque olympique lors de la cérémonie d’ouverture des jeux. Pour faire honneur au pays qu’elle représente, le Japon, celle-ci a donc ajouté à sa couleur naturelle des nuances de rouges et de blancs. Une chevelure flamboyante à l’image de son talent.

Le nail art de Regan Smith

La nageuse américaine Regan Smith a su tirer son épingle du jeu plusieurs fois lors de la compétition. Après avoir remporté la médaille d’argent au 200 mètres papillon femmes et au relais 4×100 mètres 4 nages, elle a raflé la médaille de bronze au 100 mètres dos… Un beau palmarès qui vient s’ajouter à une manucure impeccable et d’un nail art multicolore pimpé des anneaux de la compétition. Stylé !

Les cheveux tie and dye de Shelly-Ann Fraser-Pryce’s

Quadruple championne du monde et double championne olympique jamaïquaine, Shelly-Ann Fraser-Pryce’s n’a pas seulement brillé sur la piste d’athlétisme pendant les jeux. Elle a aussi fait sensation avec sa couleur de cheveux en mode tie and dye. Ses racines teintées de jaunes font place à des longueurs qui se transforment progressivement pour prendre des tons d’oranges et de rouges. Une beauté.

Et de votre côté, quel a été le look beauté qui vous a marqué lors de ces J.O. ?

