Zara sort son premier fond de teint et il est disponible en 51 teintes

La marque de fast fashion Zara complète son offre maquillage avec un fond de teint décliné en une cinquantaine de teintes pour sublimer toutes les carnations.

En mai 2021, la marque espagnole Zara se lançait officiellement sur le marché du maquillage avec une première ligne de rouges à lèvres, de fards à paupières, de vernis à ongles et de blush à prix doux (à partir de 5,95€ pour un vernis à ongles et jusqu’à 17,95€ pour une palette de fards à paupières).

Pour compléter son offre, l’enseigne de fast fashion propose désormais un fond de teint et un anti-cernes vegan qui allient couvrance parfaite et rendu naturel, le tout dans un grand nombre de teintes qui vont du très clair au très foncé. Oui madame !

Collection Skin Love de Zara, le maquillage du teint pour toutes les carnations

Développée par la maquilleuse star Diane Kendal, la collection pour le teint Skin Love de Zara est composée de deux produits pour unifier la peau sans effet de matière : le fond de teint Limitless Soft-Matte Foundation (15,95€) et l’anti-cernes Luminous Creamy Concealer (8,95€).

Le premier, disponible en 51 teintes et trois sous-tons, est décrit par la marque comme « une base de teint légère, résistante et sur-mesure au fini mat doux [qui] dure jusqu’à douze heures et aide à contrôler le sébum pour obtenir un effet impeccable ». Quant au second, qui est proposé en 36 tons et trois sous-tons, il est annoncé comme un « produit à la formule crémeuse qui présente un fini satiné et qui apporte [de la] luminosité ». Ça donne envie, pas vrai ?

Niveau formules, les deux produits contiennent des extraits végétaux (chardon-marie, algues, pélargonium à fleurs en tête) pour prendre soin de la peau ainsi que différents types de silicones pour assurer un fini parfait.

Le fond de teint et l’anti-cernes de la collection Skin Love de Zara sont disponibles dès maintenant sur l’e-shop de la marque ainsi que dans les boutiques de l’enseigne.

