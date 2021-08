Déjà le père de l’année : Joe Goldberg vous présente son bébé en attendant You saison 3

On ne le veut pas dans nos vies mais on le veut bien dans nos télés : Joe Goldberg, l’inquiétant stalker de You, s’apprête à revenir dans une saison 3 !

Mise à jour du 31 août 2021

Oh non, il s’est reproduit ! Dans le premier teaser de You saison 3, Joe décore un beau gâteau en l’honneur de… son fils, Henry. Est-on ravies qu’une personne aussi dangereuse ait mis au monde un mini-lui ? Eh bien oui, car ça promet des intrigues délicieusement flippantes !

Nouveau départ. Nouvelle vie. Nouvelle saison.



You, le 15 octobre. pic.twitter.com/Jsz4DuDeOw — Netflix France (@NetflixFR) August 30, 2021

Joe va-t-il devenir le père de l’année et réussir à élever son fils dans la bienveillance et l’empathie ? Pour le savoir, rendez-vous le 15 octobre sur Netflix.

You saison 3, en retard à cause du Covid-19

Le 28 mai 2021

Vous l’attendiez, vous l’avez : la saison 3 de You a enfin sa date de sortie ! Oui oui, « enfin ». Selon les dires du co-PDG de Netflix, il vous faudra attendre le quatrième semestre de l’année 2021 pour retrouver notre serial killer et ses proies.

En novembre 2020, le compte Twitter officiel de Netflix annonçait le retour d’un des stalkers les plus célèbres du 21e siècle : Joe Goldberg. Nous n’avions pas eu droit à une date précise, mais maintenant on y voit un peu plus clair.

Si vous cherchez à blâmer quelqu’un pour cette longue attente, tournez-vous vers le covid-19 (encore une fois) :

« Plusieurs projets que nous espérions voir sortir plus tôt ont été reportés en raison des retards accumulés lors de la pandémie (…) Nous pensons retrouver une situation beaucoup plus stable dans la seconde moitié de l’année, certainement au quatrième trimestre, avec le retour de nos séries les plus populaires, comme The Witcher, You et Cobra Kai »

Voici ce que le co-PDG de Netflix a affirmé dans une vidéo pour les investisseurs, comme le relaie ELLE.

L’attente sera donc longue, mais on voit enfin le bout du tunnel. En attendant, vous pouvez toujours spéculer sur la prochaine victime — ou proie, au moins — de Joe ! Vu les rebondissements des saisons précédentes, ça devrait vous occuper un bon moment.

À lire aussi : You saison 2, une fin immorale ?