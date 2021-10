What ? Billie Eilish lance son tout premier parfum ?

En voilà une surprise ! Alors que Billie Eilish a sorti il y a quelques mois son album Happier Than Ever, elle crée une fois de plus l’évènement en annonçant la sortie de son tout premier parfum baptisé Eilish.

C’est sur son compte Instagram que Billie Eilish a annoncé le lancement de sa toute première fragrance programmé pour novembre prochain. Un jus chaleureux qui lui ressemble et comprend des tons de vanille, d’ambre et de fèves de cacao.

Et si cette réalisation inattendue fait sa fierté, c’est parce que la jeune artiste raconte avoir rêvé d’élaborer son propre parfum depuis toujours ! Se considérant synesthète, elle aurait la faculté d’entrelacer ses sens pour colorer les sons, goûter les mots et même percevoir des odeurs en réponse à l’écoute d’une mélodie. Une faculté qui la rend particulièrement sensible au milieu du parfum.

« Je suis TELLEMENT HEUREUSE de partager enfin mon premier parfum, Eilish, avec vous !!!!!!!!!!!!! AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !! c’est un parfum que je recherche depuis des années et des années. C’est d’ailleurs mon odeur préférée.🤎🤎🤎 Le parfum a toujours fait partie de ma vie et de mon existence depuis aussi loin que je me souvienne. C’était un rêve pour moi de créer cette fragrance et de donner vie à mes idées. Cela a été l’une des choses les plus excitantes que j’ai jamais faites. J’ai hâte qu’il soit à vous !!!! »

Le parfum de Billie Eilish : unisexe, vegan et cruelty free

Billie Eilish est une artiste accomplie à seulement 19 ans. Mais c’est aussi une personne engagée pour les causes auxquelles elle croit. Végane depuis plus de sept ans, elle souhaite que son tout premier parfum la représente pleinement. C’est pourquoi elle a décidé de le formuler exclusivement avec des ingrédients d’origine non animale. Elle pousse même le concept en certifiant sa création cruelty free. Une belle initiative !

Le flacon arty du parfum de Billie Eilish

Billie Eilish n’a décidément pas voulu faire les choses à moitié. Loin de se satisfaire d’un flacon classique, elle a décidé d’envelopper son jus dans un écrin représentant le buste sculptural d’une femme. Le tout, recouvert d’une couleur bronze élégante.

Un choix arty, qui change des sorties préfabriquées, orchestrées par les géants de la beauté et les artistes pour faire vendre. Bravo Billie.

Si vous voulez vous procurer un flacon d’Eilish, il faudra encore attendre quelques jours puisque même s’il sort en novembre, on ne connait pas encore quelle est la date exacte que l’artiste à choisi. Ce que l’on sait en revanche, c’est qu’il sera disponible sur Billie Eilish Fragrances pour environ 60€ !

À lire aussi : La tendance makeup monochrome signe le grand retour du nude

Crédits de l’image de une : @billieeilish.