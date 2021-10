Vous sentez qu’un bouton va se pointer ? Voici 3 astuces pour l’étouffer en plein élan

Ah, ce fucking bouton qui commence à se pointer quelques jours avant une occasion importante… Éloignez vos ongles, on va le traiter gentiment mais sûrement pour qu’il n’apparaisse jamais. Mouahahaha !

Pas besoin d’avoir une peau sujette à l’acné pour voir de temps à autres un bouton se pointer. Encore sous peau, il commence à être douloureux, à bomber légèrement la zone dans laquelle il s’installe et à laisser apparaître une légère rougeur. Mais ce n’est pas parce qu’il en est à ce stade que tout est foutu. Loin de là !

Il existe encore un moyen de se préserver de son apparition publique. Suivez ces trois astuces très simples.

Lavez vous les mains et le visage

Avant d’apporter au bouton, le traitement qu’il mérite, il faut d’abord s’assurer de deux choses importantes : avoir les mains bien propres et avoir un visage parfaitement nettoyé. Pour la première étape, c’est easy ! Pour la deuxième, pensez à la méthode du double nettoyage. Cette dernière vous assure l’obtention d’une peau propre en deux gestes supers simples à réaliser.

Step 1 : l’huile, le baume ou le beurre démaquillant, dont la formule huileuse va permettre de dissoudre le maquillage et les cellules mortes qui adorent le gras.

Step 2: le gel, le lait ou la crème nettoyante, qui retiennent les impuretés hydrophiles et permettent de peaufiner le nettoyage.

Si vous avez envie de compléter votre double nettoyage avec un geste qui peut vraiment faire la différence, vous pouvez aussi utiliser un exfoliant chimique en poudre. À diluer avec de l’eau puis à se passer sur le visage, il va venir chercher les cellules mortes et le reste de pollution ou de maquillage qui auraient échappés aux deux nettoyants pour cleaner les pores… Et ne laisser aucune trace sur son passage.

Huile démaquillante, Typology, 13,50€

Gel lavant purifiant, Paula’s Choice, 8€

Misez sur les mini pansements hydrocolloïdes

Une fois que votre visage est correctement nettoyé, place à l’étape qui vous intéresse le plus : le soin. Celui qu’on vous recommande ? Le pansement hydrocolloïde à laisser poser toute la nuit sur le bouton (ou au moins pendant six heures d’affilées). Un drôle de sparadrap qui a de nombreux pouvoirs d’après les propos de la dermatologue américaine Shereene Idriss dans le magazine Glamour US :

« L’hydrocolloïde est un matériau hydrophile qui attire l’eau. Traditionnellement, il est utilisé sur les plaies ouvertes pour favoriser l’humidité et accélérer la cicatrisation. En ce qui concerne l’acné, il permet de diminuer l’intensité d’un bouton en extrayant le liquide ou le pus. »

Et si ce petit patch a autant d’aptitudes sur un bouton déjà existant, alors il peut aussi tuer l’imperfection « dans l’œuf » en maintenant un environnement humide pour réduire l’inflammation. Mais attention de ne pas le garder en place trop longtemps, comme Shereene Idriss l’explique :

« Lorsque vous utilisez un pansement, il est très important de les changer toutes les douze heures au moins et de bien nettoyer son visage. Sinon, vous risquez de créer un environnement humide et un terreau fertile pour les bactéries, ce qui aggraverait les choses. »

Patchs hydrocolloïdes, Peace Out, 19,21€

Patchs hydrocolloid, Truly, 18€

Patch d’hydrocolloïde, Hero Cosmetics, 20,03€

Un soin ciblé au peroxyde de benzoyle si le bouton fait de la résistance

Il arrive parfois que même le pouvoir de l’hydrocolloïde ne soit pas à la hauteur contre un bouton qui commence à se pointer dangereusement. Dans ce cas, c’est le moment de dégainer un soin ciblé formulé avec du peroxyde de benzoyle !

Antibactérien et anti-inflammatoire, ce traitement permet de rééquilibrer la sécrétion de sébum, d’affiner le grain de peau mais aussi de lutter contre la colonisation bactérienne.

« Le peroxyde de benzoyle est un acide organique de la famille des peroxydes qui est utilisé pour traiter l’acné depuis plus de soixante ans », explique le dermatologue Hadley King dans des propos rapportés par Marie-France. Et d’ajouter :

« C’est un traitement efficace contre l’acné grâce ses propriétés kératolytiques, comédolytiques et antibactériennes, qui réduisent le développement des bactéries P. acnes et Staph. aureus sur la peau ».

À appliquer en couche fine avant le coucher, il est important de faire bien pénétrer le soin pour qu’il ne vienne pas décolorer vos draps. Et si vous vous demandez s’il faut obligatoirement une ordonnance pour y avoir accès, rassurez-vous, le Docteur Shamban vous explique tout via Marie-France :

« Il existe de nombreux produits de peroxyde de benzoyle disponibles sur le marché. Certains sont plus puissants grâce à une ordonnance et doivent être surveillés par votre dermatologue, mais la plupart sont en vente libre. »

Un aubaine pour nous qu’il ne faut malgré tout pas prendre à la légère, car le peroxyde de benzoyle est un actif très puissant qui peut mener à certaines réactions comme des rougeurs, de la sécheresse ou, dans les cas les plus sérieux, des gonflements. Voilà pourquoi il vaut mieux combiner ce genre de traitement avec une routine douce.

Lotion clarifiante S.O.S, Clinique, 20,25€

Et s’il finit par sortir quand même ?

Si après tous ces efforts le bouton trouve quand même la force de se pointer vers la sortie (oui ça arrive parfois) essayez, tant que faire se peut, d’éviter de le percer. Car vous le savez, les ongles et les mains plus largement sont des nids à bactéries et vous prenez donc le risque de contaminer des parties nettes du visage qui n’ont rien demandé !

Alors autant éviter de provoquer le destin. On est d’accord ?

