Vous n’en pouvez plus des pubs sur YouTube ? Oh, surprise : un nouvel abonnement

Vous avez peur de commettre un meurtre la prochaine fois que la fucking pub Logitech vient interrompre votre vidéo YouTube ? La plateforme lance enfin un abonnement moins cher qui va peut-être vous faire craquer…

Le hasard fait bien les choses, paraît-il. Coïncidence amusante, ce week-end, le créateur de contenus Cyrus North s’interrogeait sur tous ces gens abonnés à Netflix, Disney+ ou Spotify, mais qui refusent de prendre YouTube Premium et préfèrent se plaindre des pubs incessantes qui gâchent leurs vidéos.

La conclusion du vidéaste ? Il faudrait un système permettant de faire sauter ces pubs, une option actuellement disponible seulement avec l’abonnement YouTube Music à 11,99€ par mois.

Je comprends. En fait ce qui est chiant c'est la fusion avec YT Music. Ils devraient faire 2 offres différentes.. — Cyrus North (@CyrusNorth) July 30, 2021

Eh bien bravo, Cyrus North : c’est ce qu’on appelle avoir le compas dans l’œil ! Découvrez YouTube Premium Lite, l’abonnement auquel il sera difficile de résister.

6,99€ pour votre tranquillité d’esprit, c’est donné, non ?

Nos confrères de Frandroid présentent ce nouvel abonnement actuellement testé dans plusieurs pays dont la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège :

« En voulant se désinscrire de YouTube Premium, un membre du forum Resetera s’est vu proposer un abonnement Premium Lite moins cher. Pour 6,99 euros par mois (contre 11,99 euros pour YouTube Premium), cette souscription permet de regarder YouTube sans publicités. Depuis, l’information a été confirmée par Google au média américain The Verge. »

Quand on voit à quel point les publicités sont envahissantes sur YouTube (notamment depuis le 20 novembre 2020, date à laquelle la plateforme a imposé des pubs aux vidéastes), difficile de ne pas croire au succès de YouTube Premium Lite.

Même si ça peut paraître insensé de payer plus cher qu’un abonnement Apple TV+ pour ne rien gagner en terme de contenu, mais simplement échapper au matraquage, les pubs sont devenues une telle calamité sur YouTube que ce service Lite peut faire la différence.

Y a-t-il un monde après YouTube ?

La stratégie peut faire grincer des dents : « Face on gagne, pile vous perdez » semble dire la plateforme, puisqu’on a le choix d’être bombardé de pubs ou… de payer. Là où des alternatives à YouTube comme Peertube peinent à trouver leur public, l’hégémonie de la plateforme crée une situation de monopole : quel choix a-t-on, si on veut regarder des vidéos et découvrir des créateurs ou créatrices, au juste ?

C’est tout le problème d’un Internet centralisé sur quelques énormes paquebots : on aura beau râler, tant qu’on reste sur YouTube, alors YouTube gagne — et YouTube gagne parce que tout se passe sur YouTube, comme l’explique le Joueur du Grenier, actuellement aux proies avec la plateforme à cause d’une vidéo censurée, dans… une vidéo YouTube actuellement numéro 3 des tendances.

Évidemment.

À lire aussi : La chaîne YouTube de Madmoizelle ressuscite, activez la cloche !

Crédit photo : Christian Wiediger / Pexels