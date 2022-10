Vague de haine transphobe contre le Planning familial : le MadPrime décrypte la polémique

Vous avez raté notre live consacré au Planning familial et aux attaques que l’association a subi en raison de sa communication sur l’accueil des personnes trans ? Notre MadPrime est maintenant disponible sur YouTube.

En août dernier, le Planning familial, organisation féministe historique, était au cœur d’une vague d’attaques et de cyberharcèlement. À l’origine de ce déferlement de haine, une affiche d’une campagne réalisée par l’auteur et illustrateur Laurier The Fox montrant un homme trans enceint.

Laurier The Fox / Le Planning Familial

Chez Madmoizelle, nous avons bien compris que la lutte contre la transphobie est un enjeu hautement féministe. C’est pourquoi nous avons voulu revenir sur cette polémique et comprendre d’où venaient ces attaques et comment se diffusent aujourd’hui les discours anti-trans en France. Alors que les activistes transphobes unissent leurs forces avec des militants opposés au droit à l’IVG, comment les féministes peuvent-elles répondre à ces offensives réactionnaires ?

Pour en parler avec nous à l’occasion de ce nouveau MadPrime, Alice Ackermann, membre du bureau national du Planning familial et Maud Royer, membre du collectif féministe Toutes Des Femmes, ainsi que la sociologue Karine Espineira, sociologue des médias et chercheuse spécialiste de la construction médiatique de la transidentité, qui intervient à plusieurs reprises dans l’émission.

Vous l’avez loupé ? C’est le moment de vous rattraper !

Un live à revoir sur notre chaîne YouTube, mais aussi très bientôt disponible en format podcast.

Des envies pour nos prochains MadPrimes ? Des questions ? Des remarques ? On vous attend en commentaires !

À lire aussi : Ne vous laissez pas avoir par les débats transphobes de certaines « féministes » autour des thérapies de conversion