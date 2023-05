Attaquée sur son physique et son pedigree familial, l’actrice Anna Biolay est victime de cyberharcèlement

Depuis qu’elle a monté les marches du festival de Cannes, le 19 mai, l’actrice est attaquée à cause de son physique, mais également à cause de son statut de « nepo baby » (enfant bénéficiant de népotisme, c’est-à-dire de faveurs grâce au statut social de sa famille).

C’est une première apparition médiatisée qui s’est soldée par un cyberharcèlement. Le 19 mai dernier, Anna Biolay, 20 ans, montait les marches du Festival de Cannes pour la toute première fois.

À lire aussi : Pourquoi la carrière facile des nepo babies nous fascine-t-elle autant ?

Dans quel contexte Anna Biolay est-elle attaquée ?

La fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni (qui cette année, fait office de maîtresse de cérémonie du festival) est venue présenter le film Rosalie, dans lequel elle donne la réplique à son père, mais également à Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel.

Mais suite à son apparition sur la Croisette, Anna Biolay a été, sur les réseaux sociaux, cible de nombreuses attaques. Certains internautes ont émis des remarques désobligeantes sur son physique. Mais d’autres, lui reprochent son pedigree familial, et d’être une « nepo baby ». Un terme faisant référence au statut de « fille de » ayant réussi dans des carrières artistiques similaires à celles de leurs parents.

Défendue par sa famille

En réaction à cette déferlante de commentaires, samedi 20 mai, Coralie Biolay, sœur de Benjamin Biolay, a publié sur son compte Instagram un long texte en défense de sa nièce. Elle dénonce une « agression gigantesque ». « Outre le fait d’être la fille de et de surcroît n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler (évidemment !) Elle lit qu’elle ressemble à un chien (…) En d’autres termes, qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français », écrit-elle.

Coralie Biolay a également tenu à défendre les talents d’actrice de sa nièce. « La seule chose qu’elle ait faite est de faire partie grâce à son travail et son acharnement et son indéniable talent (il en faut obligatoirement !), du casting d’un bon film. Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films, elle ne sort pas de la rue, certes, mais elle n’a pas à subir tant d’ignominies du haut de ses vingt ans. »

Un acharnement qui a d’ailleurs, particulièrement choqué une autre actrice française, Sandrine Kiberlain, qui a tenu à soutenir Anna Biolay dans les commentaires. « Ça me retourne le bide. Anna est passionnée et passionnante. Laissez-la faire le beau chemin qu’elle mérite. Honte à vous les jaloux et haineux », a écrit l’actrice. En juin 2021, la fille de cette dernière, Suzanne Lindon, avait elle-même été cible de critiques similaires, alors qu’elle était en pleine promotion de son premier long-métrage Seize Printemps, réalisé à l’âge de 20 ans.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.