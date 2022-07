Regardez notre premier MadPrime, spécial IVG : on décrypte les conséquences de Roe vs. wade

Vous avez raté notre live consacré à la révocation de Roe vs. Wade et à ses conséquences ? Retrouvez notre émission consacrée au droit à l’IVG aux États-Unis, mais aussi en France, avec trois expertes.

Découvrir ce qui a provoqué la révocation de l’arrêt Roe vs. Wade aux États-Unis, mais aussi parvenir à comprendre pourquoi des politiques en France veulent aujourd’hui sanctuariser la loi qui permet d’avoir recours à l’avortement, tel était le but de ce premier MadPrime, nouveau format de notre chaîne Twitch où nous voulons rebondir sur l’actualité, la décrypter en compagnie d’intellectuelles, d’expertes et de militantes.

Ce mercredi 29 juin, nous avons accueilli en live Marie-Cécile Naves, politiste, directrice de l’Observatoire Genre & Géopolitique et autrice du livre La démocratie féministe (Calmann-Lévy), Sandra Vizzavona, avocate et autrice du livre Interruption, l’avortement par celles qui l’ont vécu (Stock) et Alexandra de Sousa Dantas, interne en médecine, membre de l’équipe du REVHO (Réseau entre la Ville et l’Hôpital pour l’orthogénie).

