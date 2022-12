Trois raisons de troquer son ordinateur contre une tablette

Si vous hésitez encore à passer le pas et à vous offrir une tablette, voici trois arguments qui vous feront certainement flancher.

Les ordinateurs portables ont envahi les amphithéâtres, les salles de réunion et le quotidien en général. Néanmoins, la tablette numérique commence à s’y faire une place de plus en plus imposante, remplaçant le bon vieil ordi.

Dans l’univers des tablettes, la marque de produits tech Lenovo a su faire ses preuves. Proposant la plus large gamme de produits technologiques au monde, la marque souhaite faire de l’intelligence informatique un moyen de révéler le potentiel de chacune et de chacun.

Si vous ne vous êtes pas encore laissé charmer par les atouts des tablettes, voici trois bonnes raisons de délaisser votre ordinateur au profit d’une tablette.

La tablette deviendra votre meilleur compagnon de voyage

La praticité de l’appareil arrive en première position sur le podium de ses qualités. Il est vrai qu’en comparant une tablette et un ordinateur, il paraît évident que l’un est plus léger et transportable que l’autre. Grâce à ce bonus de praticité, tout le monde y trouve son compte.

Si vous êtes étudiante ou étudiant, acquérir une tablette vous permettra de vous installer sur les bancs de votre amphithéâtre beaucoup plus sereinement, surtout lorsque l’on connaît la surface des tables de ces salles de cours… Vous n’aurez plus besoin de vous casser la tête sur votre table avec votre ordinateur, votre gourde et votre bloc-notes : votre tablette saura se faire discrète et efficace lors de vos cours sans gêner votre espace de travail.

Si vous êtes d’ores et déjà dans la vie active, une tablette saura vous accompagner en réunion mieux que n’importe quel ordinateur. Les applications de bureautique classiques peuvent y être installées. Et pour les réunions qui tardent beaucoup trop, quelques jeux peuvent également rejoindre votre collection d’applications.

Pour celles et ceux qui en sont plus loin dans l’histoire de la vie, sachez que d’après une étude de l’ARCEP, ce sont les « plus de 65 ans » qui ont le plus sauté le pas. En comparaison avec les autres tranches d’âge, celle-ci s’est plus convertie aux tablettes que les autres en 2020.

Une prise en main aussi simple que ludique

Avec les ordinateurs, la mise en route, l’installation des programmes ou encore la création des sessions peuvent être compliquées, même pour celles et ceux qui sont ordinairement familiers avec la technologie. A contrario, la prise en main des tablettes est, on ne peut plus simple. En deux temps trois mouvements, votre appareil sera opérationnel.

Une fois utilisable, vous pourrez naviguer sur votre tablette. Vous n’êtes probablement pas sans savoir que la grande spécificité des tablettes en comparaison aux ordinateurs, c’est le tactile ! Ainsi, plus besoin de brancher votre souris pour éviter les soucis du « pad tactile » des ordinateurs portables.

Vous pourrez simplement basculer d’une application à l’autre d’un simple glissement de doigt. L’utilisation du tactile permet aussi d’être plus réactif et plus précis lors de son travail. Notamment pour les âmes les plus créatives qui verront leur talent graphique démultiplié grâce à la facilité d’utilisation des tablettes.

L’outil parfait pour allier productivité et divertissement

Ces caractéristiques qui viennent d’être citées permettent en effet de voir la tablette comme l’outil ultime de la productivité. Dégainée en quelques secondes, elle permet à son utilisatrice ou son utilisateur d’effectuer ses tâches en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.

Mis à part ses qualités d’efficacité, la tablette peut aussi servir de moyen de divertissement. Elle permet, par exemple, de se rendre sur toutes les plateformes de streaming possibles et imaginables. Ainsi, vous pourrez regarder chaque épisode de votre future série préférée en toute circonstance.

Outre le streaming, les tablettes peuvent accueillir de nombreux jeux. Des mots croisés au sudoku, en passant par les jeux de rôles ou les jeux de stratégie. Une fois installés, ils peuvent être utilisés sans avoir besoin d’être connecté au wifi.

Enfin, votre âme d’artiste ne se sera jamais sentie aussi bien dorlotée qu’en faisant l’acquisition d’une tablette. Ces appareils permettent de dessiner librement toutes sortes de chefs-d’œuvre, peu importe votre niveau.

En bonus, une quatrième raison de se laisser tenter

Si ces trois arguments ne vous ont pas suffi, voici, en bonus, un dernier qui devrait vous faire craquer. Les tablettes dernières générations comme la Lenovo P11 Pro 2d Gen sont beaucoup plus accessibles que les ordinateurs récents. De manière générale, une tablette dernier cri coûte à peu près le même prix qu’un ordinateur d’entrée ou de milieu de gamme. C’est donc l’occasion d’acquérir un produit high-tech, sans se ruiner.

Les planètes sont maintenant alignées. Vous n’avez plus aucune raison valable de ne pas opter pour une tablette plutôt qu’un ordinateur lorsque le choix se présentera à vous.

La tablette LENOVO TAB P11 PRO 2ÈME GÉNÉRATION La nouvelle tablette Lenovo Tab P11 Pro 2d Gen 2 avec Android™ 12 renferme plus de qualités qu’elle en a l’air : Fine et légère, avec un design premium en aluminium Écran lumineux et fluide, dalle 11 pouces OLED 120 Hz Autonomie pour tenir toute la journée, jusqu’à 14 heures en lecture vidéo Puissante et polyvalente, pour le divertissement, la créativité ou la bureautique : stylet Lenovo Precision Pen 3 et clavier en option Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 — Lenovo — 499,90 €

À lire aussi : La France passe son temps devant les écrans, toutes générations confondues