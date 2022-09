Pourquoi les ados tiennent souvent leurs livres à la main dans les films et séries US ?

Dans les films et séries, c’est mignon quand deux personnes se bousculent dans les couloirs, font tomber leurs livres et s’aident à les ramasser. Mais pourquoi tout ce bazar n’était-il pas dans un sac à dos ? Merci le casier, mais c’est peut-être aussi à cause des tueries dans les établissements scolaires.

Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les ados dans les séries et films états-uniens portaient fréquemment leurs livres et cahiers à la main dans les couloirs de leur établissement ? Certes, c’est en partie parce qu’ils disposent généralement de beaucoup de casiers, comparé à la France. C’est sûrement aussi pour permettre une rencontre clichée où un garçon bouscule une fille et l’aide à ramasser ses affaires alors tombées. Mais une autre raison bien plus sombre peut expliquer pourquoi il arrive que des élèves soient contraints de porter leurs affaires à la main aux États-Unis, dans la réalité.

En effet, nombreux sont les établissements scolaires aux États-Unis à limiter le choix de modèle, voire l’utilisation de sacs à dos en leur sein. Et cette mention dans le règlement intérieur n’a rien de romantique, contrairement à ce que voudrait nous faire croire les séries et les films.

Livres à la main plutôt que dans un sac à dos, les héroïnes lycéennes du teen movie Clueless, sorti en 1995.

Les tueries de masse en milieu scolaire, une réalité courante

En effet, les tueries dans les écoles primaires, collèges et lycées sont monnaie courante dans ce pays qui autorise les armes à feu sous certaines conditions (pas dans les écoles, mais cette règle s’avère souvent enfreinte). La fusillade de Columbine a particulièrement marqué les esprits : le 20 avril 1999, dans une école secondaire du Colorado, deux élèves, Eric Harris et Dylan Klebold, ont tué douze de leurs camarades et un professeur, et blessé plus ou moins grièvement vingt-quatre autres élèves. Et c’est loin d’être un cas isolé, depuis au moins les années 1920.

Parmi les tueries scolaires les plus meurtrières survenues récemment, citons le 16 avril 2007, la fusillade de l’Université Virginia Tech, dans l’État de Virginie, qui a fait 33 morts dont l’auteur des coups de feu. Mentionnons également la fusillade de Parkland, le 14 février 2018 dans la Marjory Stoneman Douglas High School, en Floride, où l’ancien élève Nikolas Jacob Cruz a tué 17 personnes et envoyé à l’hôpital 15 autres, supposément par conviction de suprématisme blanc, haine des femmes et des personnes juives.

Rien qu’au cours de l’année scolaire 2021-2022, 193 incidents impliquant des armes à feu dans les établissements ont été recensés aux États-Unis, dont 22 tueries de masse, relaie TF1.

Tube de 2011, « Pumped Up Kicks » de Foster The People évoque la montée de la violence par armes à feu chez les ados, notamment en milieu scolaire.

Des scanners à armes et une limitation des sacs à dos contre les tueries à l’école

Outre des portiques de sécurité censés scanner la présence éventuelle d’armes blanches ou à feu afin de se prémunir de nouvelles tueries, le règlement intérieur de nombreux établissements scolaires aux États-Unis interdit ou limite l’usage de sac à dos en leur sein.

Certaines écoles les bannissent complètement, comme le rapporte Newsweek en septembre 2021, quand d’autres n’autorisent que ceux complètement transparents, relève USA Today en juillet 2022.

Ce dernier média interroge notamment Kenneth Trump, président de National School Safety and Security Services, une société de conseil en services de sécurité et de sûreté des écoles du pays, qui analyse avec pertinence :

« La plupart des fusillades et autres incidents de sécurité impliquent des allégations de défaillances des personnes, des politiques, des procédures, de la formation et d’autres facteurs humains et non des défaillances du matériel, de l’équipement et des choses comme des sacs à dos transparents. »

Pour cet expert, les écoles feraient mieux d’investir dans une meilleure formation du personnel, plus de supervision dans les couloirs et plus d’enseignants pour établir des relations avec les élèves pour davantage de sécurité, plutôt qu’une approche d’interdiction de sac à dos.

L’absurdité de l’interdiction des sacs à dos, tournée en dérision sur TikTok

Il s’agit parfois de mesures temporaires, parfois qui durent depuis des années. Et des élèves s’amusent de plus en plus souvent à tourner en dérision ce genre de restrictions absurdes, notamment par des vidéos TikTok.

Car certains élèves rivalisent d’ingéniosité afin de transporter quand même leurs lourdes affaires sans avoir à les porter à bout de bras en permanence. Si cela peut paraître amusant de prime abord, cela en dit long sur l’absurdité des politiques de ce pays qui préfère interdire les sacs à dos plutôt que les armes à feu…

La tristesse du marché grandissant des cartables blindés pare-balles

Pour les établissements qui autorisent les sacs à dos, se développe aussi tout un marché de sacs à dos blindés pour être pare-balles, puisque le capitalisme jouit toujours de l’insécurité. Plus triste, des parents d’élève racontent également sur les réseaux ce qu’ils expliquent à leurs enfants pour réagir en cas de tuerie dans leur école. En août 2022, est devenue virale cette vidéo d’une mère qui a acheté un cartable blindé pare-balles à son enfant de 5 ans à qui elle demande comment il réagirait en cas de tuerie :

Hésiter à équiper son enfant d’un sac à dos pare-balles pour l’école reste une réalité que peu de séries et films états-uniens osent raconter. Car une fusillade s’avère sûrement moins photogénique et romantique qu’une bousculade de futurs amants chargés de livres à la main qui se rencontrent dans les couloirs d’un collège-lycée.

À lire aussi : Le fondateur de Patagonia fait don de son entreprise valorisée à 3 milliards à la planète

Crédit photo de Une : Capture d’écran du teen movie Clueless.