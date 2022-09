Le fondateur de Patagonia fait don de son entreprise valorisée à 3 milliards à la planète

La marque Patagonia était déjà devenue un signe de reconnaissance écolo. Voilà que son fondateur, Yvon Chouinard, a fait don de 100% de ses parts de l’entreprise valorisée à 3 milliards de dollars à un trust chargé de faire perdurer ses valeurs et à une asso de défense de l’environnement.

« La Terre est maintenant notre seul actionnaire », écrit le fondateur Yvon Chouinard dans une lettre ouverte postée sur le site de Patagonia.

« Si nous avons le moindre espoir d’une planète prospère, et encore moins d’une entreprise, il faudra que nous fassions tous ce que nous pouvons avec les ressources dont nous disposons. C’est ce que nous pouvons faire. »

En accord avec son épouse et leurs enfants, le fondateur de la marque de vêtements de plein air vient de céder 100% de ses parts de l’entreprise à un trust chargé du respect de ses valeurs et à une association de défense de l’environnement, rapporte le New York Times le 14 septembre 2022.

Une marque mode pionnière en matière d’écologie depuis 50 ans

Valorisée aujourd’hui à 3 milliards de dollars, Patagonia a été fondée il y a près de cinquante ans et s’affirme depuis comme une marque pionnière en matière d’écologie. Et ce, de la confection des produits jusqu’à leur fin de vie, en passant par leur réparation.

Chaque année, la marque reverse au moins 1% de ses revenus à des ONG de défense de l’environnement, en plus de sensibiliser le grand public à chacune de ses prises de parole toujours plus engagées pour la planète et les droits humains. Cela en fait un modèle en la matière, bien loin des stratégies de greenwashing qui se multiplient pour plaire aux envies d’écologie grandissantes de la part du grand public.

Ni bourse, ni cession pour Patagonia, léguée au profit de la planète

Aussi surprenante puisse-t-elle paraître, c’est donc une décision plutôt logique de la part de son fondateur Yvon Chouinard qui écrit :

« Une option était de vendre Patagonia et de donner tout l’argent. Mais nous ne pouvions pas être sûrs qu’un nouveau propriétaire maintiendrait nos valeurs ou garderait l’ensemble de nos employés »

Faire entrer Patagonia en bourse n’était pas non plus une option envisageable :

« Même les entreprises cotées avec de bonnes intentions sont soumises à trop de pression pour créer des gains à court terme au détriment de la vitalité et de la responsabilité à long terme. »

L’entreprise va donc poursuivre sur sa belle lancée de produits conçus pour durer, sa communication qui invite à consommer moins, et même à troller les dirigeants politiques pour changer les choses.

C’est donc une décision rarissime et exemplaire de la part d’un homme milliardaire et sa famille, alors que l’urgence climatique ne fait que s’aggraver.

Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, servira-t-il de modèle à d’autres milliardaires face à l’urgence climatique ?

Crédit photo de Une : Patagonia