Soupçonnés de greenwashing par les Pays-Bas, H&M et Decathlon se rachètent une vertu écolo

L’autorité néerlandaise des marchés de consommation (ACM) a enquêté sur les pratiques d’H&M et Decathlon qu’elle juge trompeuses en matière d’écologie à cause de termes flous comme « écoconception » et « conscient ». Mais ces marques se rachètent par des dons. Chic alors ?

Comment informer sa clientèle sur les efforts fournis en matière d’écoresponsabilité sans verser dans le greenwashing ? C’est sur cette fine ligne de crête que tentent de défiler des marques comme H&M et Decathlon. Celles-ci se retrouvent dans le viseur de l’autorité néerlandaise des marchés de consommation (ACM).

H&M et Decathlon, sommés d’arrêter les termes flous autour de l’écologie

Cela fait suite à une enquête sur des allégations marketing potentiellement trompeuses autour de termes comme « écoconception » et « conscient », rapporte le média spécialisé Business of Fashion le 13 septembre 2022. En réponse, H&M et Decathlon se sont engagés à « corriger ou à ne plus utiliser de telles allégations de durabilité sur leurs vêtements et/ou sites web », rapporte un communiqué de l’ACM.

En conséquence, H&M et Decathlon s’engagent à faire don respectivement de 500 000 € et 400 000 € à des causes liées au développement durable dans l’industrie de la mode. C’est ce genre d’engagements qui font que l’ACM ne va pas jusqu’à les accuser d’écoblanchiment.

L’étau se resserre autour de la mode et du greenwashing en Europe

Et si cette histoire vous donne une impression de déjà-vu, c’est sûrement parce que H&M avait déjà été accusé de pratiques trompeuses par l’autorité norvégienne de la consommation en août 2019. Situation homologue pour boohoo et Asos au Royaume-Uni en août 2022. Signe que l’étau se resserre. Alors que les lois européennes en la matière se durcissent, il devient de plus en plus complexe de verser dans le greenwashing en toute impunité. Chic alors…

