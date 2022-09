Hillary Clinton évite les jupes à cause d’un épisode criant de sexisme contre les femmes en politique

Si les tailleurs-pantalons fondent la signature stylistique de l’ancienne première dame et candidate à la présidence des États-Unis, Hillary Clinton, c’est notamment à cause d’une sombre histoire d’images détournées de ses jambes en jupe.

Hillary Clinton porte un tailleur-pantalon presque à chacune de ses apparitions publiques. Cette signature stylistique aide à ce qu’on la reconnaisse facilement, ce qui est un atout en politique, surtout pour une candidate à la présidence des États-Unis. C’est sans doute aussi par souci qu’on évite de s’épancher sur ses tenues en cas d’éventuelles prises de risques vestimentaires. Mais une autre raison sexiste préside à cet abonnement au pantalon.

Des images détournées des jambes d’Hillary Clinton en guise de pub

En effet, Hillary Clinton vient d’expliquer dans l’émission « Gutsy » d’Apple TV+ pourquoi elle ne portait que des tailleurs-pantalons. Elle raconte qu’en 1995, en voyage officiel au Brésil, elle donnait une conférence de presse :

« J’étais assise sur un canapé et la presse a été autorisée à entrer. Il y avait un paquet de photographes qui prenaient des rafales de clichés. »

Sauf que certains ont détourné les photos pour un terrible usage, poursuit Hillary Clinton :

« La Maison Blanche a été alertée que des panneaux publicitaires me montraient assise avec les jambes jointes, en tout cas, c’est ce que je pensais. Mais la façon dont c’était tourné rendait ça suggestif. »

Un épisode qui fait une belle jambe au sexisme en politique

En fait, une marque de lingerie brésilienne avait détourné les jambes en jupes d’Hillary Clinton en guise de pub. L’ancienne première dame des États-Unis et candidate à la présidence en a tiré pour leçon de ne plus en porter, puisqu’elle sait qu’elle sera photographiée partout où elle se rend, et parfois par des personnes malveillantes :

« Si j’allais sur scène, si je montais des escaliers… Je savais qu’ils seraient toujours derrière moi ou en dessous. Je ne pouvais pas faire face à ça alors, j’ai commencé à porter des pantalons. »

Même si cette histoire date, le sexisme continue hélas de régner en politique, y compris côté dressing. En attestent les réactions face à la robe de Cécile Duflot en 2012 en France, ou encore face au décolleté de la Première ministre finlandaise Sanna Marin en octobre 2020. Quand est-ce que la misogynie passera donc de mode ?

Crédit photo de Une : Capture d’écran Youtube.

