Rentrée 2022 : voici une sélection de cartables et sacs pour la rentrée des enfants

Qui dit rentrée scolaire, dit fournitures scolaires. Et le sac ou le cartable sont des incontournables !

Rassurons-nous, on n’est pas forcées d’acheter un nouveau sac à dos ou cartable à chaque rentrée. Déjà parce que c’est un budget, et ensuite parce qu’un cartable, s’il est bien fichu, peut tenir la route pendant un bout de temps, même s’il sert aussi de ballon de foot à la récré.

Si cette année, vous décidez d’offrir à votre progéniture le cartable qui fera pâlir d’envie ses potes en culottes courtes, on vous a fait une sélection avec diverses marques, divers budgets aussi, mais tous d’une super qualité et de toute beauté.

PS : rien ne vous empêche de débarquer avec un cartable au bureau aussi hein, ce n’est pas que pour les mômes non mais.

Nos deux marques coup de cœur

Avant de vous présenter le reste de la sélection, nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur deux marques qui nous ont tout particulièrement tapé dans l’œil : Papa Pique et Maman Coud, ainsi que Fitz & Huxley.

La première, Papa Pique et Maman Coud, bien connue pour ses accessoires joliment décorés et sa fabrication au top, propose des petits cartables et sac à dos pour les plus petits, allant, pour cette catégorie, de la maternelle jusqu’à l’école primaire. Les motifs sont superbes, la qualité est au rendez-vous et le prix abordable.

Les anses sont réglables pour s’ajuster à la taille et à l’âge de l’enfant, sans lui faire mal au dos, ce qui est quand même pas mal pour un truc qu’on porte sur les épaules, même peu de temps.

Cartable Papa Pique et Maman Coud – 37 €

Sac à dos Papa Pique et Maman Coud – 28 €

La deuxième marque qu’on a adorée, mais qui a un prix plus conséquent, ce sont les sacs de la marque Fitz & Huxley. Son prix peut se justifier par la qualité des matériaux utilisés (toile cirée hydrofuge, effet Lotus et cuir de bœuf véritable légèrement huilé) et qui sont clairement faits pour durer dans le temps. L’avantage de ces sacs, c’est qu’ils sont design, non genrés, et qu’ils peuvent s’utiliser également en dehors de l’école, comme petit sac de voyage (facilement piquable par les parents, ils sont suffisamment grands-mais-pas-trop — format A4 — pour qu’on y foute tout notre bazar aussi).

Sac à dos Fitz & Huxley – 109 €

Sélection de sacs et cartables pour la rentrée

Voici une sélection plus générale de sacs et de cartables pour la rentrée de votre progéniture, pour la crèche, l’école maternelle ou la primaire !

Cartable Petit Bateau à 32,50€ au lieu de 65 €

Cartable LILLIPUTIENS Chaperon Rouge à 41,90 €

Cartable Caméléon à 45,40 €

Sac à dos Petit Randonneur – Cultura – 16,99 €

Cartable crocodile Trixie – 39,95 €

Cartable Bucolic Chic – Cultura – 29,99 €

Cartable Tann’s – Aliséo – 49,99 € au lieu de 69,99 €

Sac à dos enfant écureuil – Moulin Roty – 44,00 €

Sac à dos enfant baleine – Moulin Roty – 44,99 €

