Trois histoires pour enfants à intégrer à votre rituel du soir

Vous avez déjà lu six fois les mêmes livres à votre enfant pour l’endormir le soir ? Voici quelques idées qui plairont à coup sûr à votre chérubin.

Si vous êtes parent ou que vous côtoyez régulièrement des enfants, vous ne pouvez pas ignorer qu’il est difficile d’échapper à l’histoire du soir. Si vous êtes à court d’inspiration, voici une sélection qui plaira certainement à votre chère petite tête blonde.

Ces ouvrages n’ont pas été choisis par hasard : ils proviennent tous du catalogue de l’école des loisirs. Si vous avez déjà été enfant un jour (la réponse est oui), vous n’avez pas pu passer à côté, que ce soit chez vous ou à l’école.

Grand, le podcast créé par l’école des loisirs, souhaite transmettre à toutes et à tous à quel point la lecture est importante dans le développement des plus jeunes. Et si vous aviez encore des doutes à ce sujet, chacun des épisodes s’appuie sur des autrices, illustratrices et expertes de la petite enfance.

Alors sans plus attendre, voici quelques titres que les plus petits adoreront découvrir selon leur humeur du moment :

Pour parler avec votre enfant du monde qui l’entoure

Les Trois Brigands, aux éditions l’école des loisirs

Un grand classique de la littérature jeunesse datant de 1963 qui n’a pas pris une ride. L’illustration de la couverture ne vous est peut-être pas inconnue. Si votre enfant a entre six ans et huit ans, vous lui ferez plaisir à coup sûr avec Les Trois Brigands de Tomi Ungerer.

Grâce à un plan très bien rôdé, trois hommes terrorisent quiconque croise leur chemin afin de leur voler leurs richesses. Mais un jour, alors qu’ils prennent d’assaut un carrosse pour voler ce qu’il transporte, ils se retrouvent nez à nez avec une petite fille plutôt mécontente de sa destination.

Ils décident de lui faire plaisir et de l’emmener avec eux dans leur caverne et lui prépare un lit douillet pour la nuit. Le lendemain, l’enfant leur donne l’idée de recueillir d’autres filles et garçons malheureux ou abandonnés. Après tout, les trois brigands ont assez de trésors dérobés pour rendre heureux un village entier…

Pour conserver le suspense, la fin ne sera pas dévoilée, mais comme vous l’aurez compris, ce conte nous apprend que dans la vie, rien n’est figé. Les personnes détestables peuvent avoir un bon fond et vice-versa. Le second message est qu’en courant sans cesse après quelque chose, on oublie parfois pourquoi la course avait commencé. À méditer…

Pour parler d’amitié avec votre enfant

Le Roi Jules et les dragons, aux éditions l’école des loisirs

L’amitié lorsqu’on est enfant est parfois fluctuante, et c’est un lien qui se construit assez vite à cet âge. C’est d’ailleurs le thème d’un épisode entier du podcast Grand, dans lequel on s’interroge sur les spécificités des amitiés enfantines et comment conserver ce lien. Et bien sûr comment elle participe au développement de l’enfant.

Pour illustrer cet épisode c’est le livre Le Roi Jules et les dragons de Helen Oxenbury et Peter Bently qui est choisi. L’intrigue commence très simplement, Jules, Léo et Gaspard décident de construire un château pour se protéger des dragons. La forteresse constituée d’un carton est placée au milieu du jardin de Jules. C’est là que l’imagination des trois garçons s’allie pour créer leur monde fantastique.

Le Roi Jules et les dragons illustre parfaitement les enjeux d’une amitié enfantine et votre enfant n’aura aucun mal à s’identifier aux personnages. Il pourra aussi s’identifier à la tristesse de Jules qui se retrouve seul lorsque ses amis doivent rentrer chez eux… Un ouvrage tout indiqué si votre enfant a entre trois et six ans, il aura peut-être même l’impression de participer à cette formidable épopée. L’ouvrage parfait pour s’envoler aux pays des rêves.

Pour faire rire votre enfant avec des créatures fantastiques

Lutin veille, éditions l’école des loisirs

Pour les tout-petits férus de monde merveilleux, rien de mieux qu’un conte à propos d’un gentil lutin protecteur. En tout cas vous serez sûre de faire mouche avec Lutin veille d’Astrid Lindgren et Kitty Crowther. Un joli conte inspiré d’un poème de Noël suédois, racontant l’histoire d’un lutin centenaire qui vit dans la grange d’une ferme habitée par une famille.

La nuit, le lutin se promène et vérifie que toute la famille fait de beaux rêves. Il parle une langue que seuls les enfants et les animaux peuvent comprendre. D’ailleurs durant les matins d’hiver, les enfants peuvent apercevoir les minuscules traces de pas du lutin dans la neige.

Rien de mieux qu’une belle histoire du soir pour stimuler l’imaginaire de vos bouts de chou souvent fascinés par les créatures magiques. Ne vous étonnez pas si vous retrouvez dès le lendemain matin votre enfant à la recherche de traces du lutin, c’est que cette histoire aura eu l’effet escompté.

Cette sélection tirée directement du podcast Grand ne comporte que trois ouvrages, mais chacun des épisodes regorge de références de l’école des loisirs toutes plus magiques les unes que les autres. Vous serez sûre d’offrir de beaux moments aux enfants qui auront la chance de lire ces livres. De quoi raconter des histoires du soir jusqu’à plus soif à vos bambins.

Grand : un podcast sur les impacts de la lecture sur l’enfant À travers six épisodes réalisés par l’autrice Brune Bottero, le podcast Grand entre dans les coulisses de la maison d’édition familiale l’école des loisirs, spécialiste de la littérature jeunesse. Chaque épisode dure environ 45 minutes et se construit autour d’un thème très précis comme le développement du langage chez les bébés, la peur, l’amitié ou même la notion d’estime de soi chez les adolescents. Dans chaque numéro de Grand, Brune Boterro va à la rencontre des professionnels du monde du livre comme des autrices, documentalistes ou illustratrices, ainsi que des spécialistes de la petite enfance et professeures. Cette première saison de Grand , « le podcast qui ouvre grand sur le monde de l’enfance et du livre », permet de mesurer à quel point la littérature jeunesse a une importance dans le développement de l’enfant.

Crédits photo : Photo de Alex Green provenant de Pexels