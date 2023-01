Tout savoir sur le bakuchiol, cet actif qui lutte aussi bien contre l’acné que les rides

D’origine végétale, le bakuchiol a de nombreuses vertus pour la peau et est souvent comparé au rétinol, les irritations en moins. On vous dit tout sur cet ingrédient cosmétique idéal pour les peaux sensibles.

De plus en plus populaire, le bakuchiol est en passe de rejoindre la niacinamide, l’acide lactique et le PHA dans la liste des ingrédients cosmétiques les plus tendance du moment. Bienfaits pour la peau, comparaison avec le rétinol, meilleure façon de l’intégrer à sa routine skincare… On vous dit tout sur cet actif zéro défaut.

Qu’est-ce que le bakuchiol ?

Le bakuchiol est un composé chimique extrait des graines et des feuilles de babchi, une plante originaire du sous-continent indien qui est utilisée dans les médecines indiennes ayurvédiques et chinoises, ainsi que dans les pratiques tamoules Siddha, pour aider à guérir, calmer et apaiser la peau.

Quels sont les bienfaits du bakuchiol pour la peau ?

Grâce à ses propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires et antioxydantes, le bakuchiol est un actif de choix pour répondre à de nombreuses problématiques de peau, dont l’acné et les rides.

En effet, il permet de lutter contre les taches brunes et l’hyperpigmentation, de réduire l’apparence des signes de l’âge, de booster la production de collagène et le renouvellement cellulaire, et de réguler la production de sébum, le tout sans causer d’irritation ni sensibiliser l’épiderme. Un très bon point pour les peaux sensibles qui sont nombreuses à ne pas supporter certains ingrédients antioxydants très populaires comme la vitamine C et le rétinol.

Quelle est la différence entre le bakuchiol et le rétinol ?

Le bakuchiol est souvent présenté comme une alternative végétale au rétinol, et s’il faut quand même préciser qu’ils ne fonctionnent pas de la même façon, ils permettent effectivement d’obtenir des résultats similaires sur la qualité de la peau.

Une étude publiée dans le British Journal of Dermatology a démontré que les deux actifs ont la même efficacité anti-âge et éclat du teint. En revanche, le bakuchiol s’est révélé mieux toléré par l’épiderme, sans phase d’irritation ni de desquamation.

Enfin, contrairement au rétinol, qui peut rendre la peau plus sensible au soleil, le bakuchiol aide à la rendre moins sensible aux UV. Bref, il a vraiment tout bon.

© Karolina Grabowska sur Pexels

Comment intégrer le bakuchiol à sa routine de soin ?

Grâce à ses vertus « belle peau » reconnues, le bakuchiol est l’ingrédient star d’un grand nombre de sérums, de crèmes et d’huiles de soin faciles à adopter au quotidien, matin et soir. Avec lui, pas de risque de mauvaise interaction avec d’autres ingrédients ou produits cosmétiques, comme c’est le cas avec les dérivés de vitamine A.

Si cet actif ne rend pas la peau plus sensible aux rayons UV, il vaut mieux terminer sa routine matinale avec un soin solaire afin d’optimiser ses effets anti-âge. Et si sa peau le permet, il ne faut pas hésiter à opter pour une formule contenant du bakuchiol mais aussi du rétinol ! En effet, le premier a un effet stabilisant naturel sur la vitamine A, sans oublier que ses propriétés apaisantes peuvent améliorer la tolérance de la peau aux différentes concentrations de rétinol.

Le shopping 100% bakuchiol pour le soin de la peau

Sérum visage concentré bakuchiol — Aroma-Zone —6,90 € pour 30 ml

Crème repulpante — Oh My Cream Skincare — 45 € pour 50 ml

Huile de beauté — Oryza Lab — 57 € pour 30 ml

Soin de nuit raffermissant — Lavera — 19,80 € pour 50 ml

Sérum visage Glow Ritual — Antipodes — 42 € pour 30 ml

Crédit photo image de Une : Sora Shimazaki sur Pexels