Tout savoir sur le sauna facial, cet appareil de beauté encore méconnu

— Publié le 16 mai 2019

Oui, tu as bien lu : je vais en effet te parler de sauna facial dans cet article. Si tu ne savais pas encore que ça existait, n’hésite pas à continuer de lire !

Tu vas voir, on en apprend tous les jours !

Le sauna facial, qu’est-ce que c’est ?

J’ai découvert l’existence du sauna facial grâce à un épisode de Laisse-Moi Kiffer dans lequel Léa Bordier évoquait son utilisation fréquente de ce type d’appareil.

Étant moi-même férue de produits et appareils cosmétiques, j’ai couru me renseigner illico presto. Voyez-vous, mettre la main sur un moyen simple d’avoir une peau lisse, rebondie et sans imperfections est un peu ma quête du Graal quotidienne.

Chacun ses hobbies, hein.

ANYWAYS. Qu’est-ce que c’est, un sauna facial ? Il s’agit en fait d’un appareil de la taille d’un petit mixeur ou d’une cafetière, qui produit de la vapeur et dans lequel il faut placer son visage.

En soi, c’est assez proche d’un inhalateur, d’ailleurs souvent les saunas faciaux ont une fonction adaptée aux inhalations.

Pourquoi utiliser un sauna facial ?

Un sauna facial a pour fonction de purifier la peau à l’aide de la vapeur qu’il produit. De la même façon qu’un sauna classique, la chaleur ouvre les pores de la peau et la vapeur vient les nettoyer en profondeur.

Il permet également d’hydrater la peau puisque les fines gouttelettes de vapeur pénétreront facilement les pores dilatés.

Ce type de nettoyage peut être très bénéfique pour de nombreuses natures de peau, d’autant plus s’il est utilisé en complément d’un soin comme des masques et des gommages.

Par ailleurs, la plupart des saunas faciaux sont compatibles avec l’aromathérapie, c’est-à-dire qu’il est possible d’ajouter quelques gouttes d’huiles essentielles à l’eau pour une action supplémentaire en fonction des problématiques de ta peau.

En soi, mettre son visage au dessus d’un bol ou d’une casserole d’eau chaude avec une serviette sur la tête a environ le même effet, mais le sauna facial permet un meilleur contrôle de la vapeur et de la chaleur, ainsi qu’un meilleur maintien.

Croyez-moi, un accident est vite arrivé. En plus, souvent un demi-verre d’eau suffit à faire fonctionner l’appareil pendant 15-20 minutes.

Comment se procurer un sauna facial ?

Tu auras peut-être du mal à me croire, mais ce n’est pas si difficile que ça de trouver des saunas faciaux dans le commerce ! Beaucoup d’enseignes d’électro-ménager et de magasins en ligne en vendent.

S’il en existe pour tous les prix, c’est assez facile d’en trouver des pas trop chers ! Je t’ai préparé une petite sélection ci-dessous au cas où tu serais branchée par cet appareil.

Sauna Facial, Beurer, 37,59€

Sauna Facial 2-en-1, Clatronic, 28,97€

Spa visage vapeur, Plastimea, 24,90€

Est-ce que tu serais prête à passer au sauna facial, toi ?

À lire aussi : Comment utiliser l’huile essentielle d’arbre à thé