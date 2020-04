Quel personnage de la Pop culture match le plus avec ta personnalité ?

Depuis que je suis gamine, j’ai une véritable passion pour les tests de personnalité.

Ma passion pour les tests

Je ne saurai l’expliquer mais j’adore ça.

Tu sais, le genre de tests, plus ou moins wtf, qui te dit quel personnage de ta série préférée tu es, quelle réplique de film résume ta vie ou encore quelle fourniture scolaire match le plus avec ta personnalité.

Le genre de tests qui ne se base sur aucun critère scientifique, ne propose souvent que trois résultats possibles et sort souvent une réponse dans laquelle je ne me reconnais pas du tout.

J’ai beau savoir qu’ils ne sont pas fiables et être souvent déçue du résultat, j’adore jouer le jeu et ne loupe pas une occasion de le faire.

« Which Character », un test de personnalité scientifique et statistique

Mais le Statistical « Which Character » Personality Quiz, développé par le site Open-Source Psychometrics Project (OSPP), est différent des tests dont j’ai l’habitude.

« Ces tests sont très amusants, comme en témoigne leur extrême popularité. Mais ils n’ont pas vraiment de sens. Deux personnes qui obtiennent le même résultat sur un exemple typique de ces tests n’ont pas nécessairement beaucoup plus en commun que deux personnes choisies au hasard. »

Le créateur de ce test (dont j’ignore le nom malheureusement) n’a jamais été intéressé par le genre de tests de personnalité dont je te parlais plus haut mais il a tout de même voulu répondre aussi scientifiquement et statistiquement que possible à la question :

Quel personnage de la Pop culture correspond le plus à ta personnalité ?

Pour cela, il a créé un test capable de déterminer le personnage fictif (parmi 400 personnages recensés) qui te ressemble le plus basé sur la similarité de vos personnalités.

Si tu es intéressée pour savoir comment le programme fonctionne, tu peux te rendre ici (perso, c’est un peu trop compliqué pour moi).

L’OPSS y explique comment le test a été construit mais aussi comment il permet de faire matcher les personnalités.

Attention, ces explications, tout comme le test, sont en anglais et requièrent un peu de vocabulaire (ou l’aide d’un bon traducteur).

Comment fonctionne le test « Which Character » ?

Explications scientifiques mises de côté, laisse-moi t’expliquer comment tu peux faire le test depuis chez toi.

Il te suffit de te rendre ici, et de cliquer sur le bouton « Begin assessment » tout en bas de la page.

Dans un premier temps, tu peux choisir le nombre de questions qui constitueront ton test (grâce au menu déroulant à droite du bouton « begin assessment »).

Tu as le choix entre trois versions :

la version « random » (14 questions)

» (14 questions) « recommandée » (28 questions)

» (28 questions) « complète » (121 questions)

Les questions sont ensuite posées sous la forme de paires d’adjectifs fondamentalement opposés avec un curseur entre les deux (par exemple : « ordonnée » et « bordélique »).

Pour chaque paire, tu dois faire glisser le fameux curseur à l’endroit où tu penses te situer entre les deux.

« Which Character », enfin la vérité sur le personnage qui te ressemble le plus !

« La meilleure correspondance entre l’auto-évaluation que vous avez fournie et le profil d’un personnage fictif tel qu’évalué par les autres personnes qui ont répondu à cette enquête est le personnage… »

Une fois la série de questions complétée, le test va te révéler quel est le personnage qui match le plus avec ta personnalité.

Dans un premier temps il te proposera un personnage parmi les 400.

Mais ce qui est génial c’est que tu peux aussi choisir l’univers de personnages de ton choix ! (Game of Thrones, Harry Potter, Friends, Marvel…).

Tu as ensuite accès à un graphique avec un nuage de points qui représentent chacune des questions sur lesquelles tu peux te concentrer en passant ta souris dessus et comparer ta réponse à celle qui correspondrait au personnage.

Alors quel personnage via le test « Which Character » ?

Apparemment le personnage qui me ressemble le plus est Lady Sybil Crawley de Downton Abbey, mais je ne connais pas très la série et donc très peu la personnalité de cette brave femme.

Mais d’après ce que j’en ai lu, ça a l’air de bien matcher, en effet !

Le test m’indique également que les personnalités qui me ressemblent le plus dans mes univers préférés sont celles de Georges Weasley à 86% (Harry Potter), Oberyn Martell à 82% (Game of Thrones) et Margaery Tyrell (Game of Thrones)à 82%.

Je me reconnais teeeeeellement dans tous ces personnages ! Quelle satisfaction.

Et toi alors ? Ta personnalité est proche de quel personnage ? Partage-moi le résultat de ton test dans les commentaires !

