En grosse nerd fan de Game of Thrones que je suis, ça m’agace toujours énormément de voir des rumeurs ou théories de fans reprises comme des vérités par la presse généraliste.

C’était beaucoup le cas pendant la diffusion de la série, ça l’est bien moins depuis qu’elle s’est (salement) terminée, mais parfois ça revient…

Comme aujourd’hui, tiens.

George R.R. Martin « finit Game of Thrones grâce au confinement » ?

De très nombreux médias ont relayé la nouvelle (et de très nombreuses personnes me l’ont envoyée sur Instagram) : il paraît que George R.R. Martin profite du confinement lié au coronavirus (Covid 19) pour finir Game of Thrones !

Dans un monde assoiffé de bonnes nouvelles, imaginer que cette pandémie nous aura au moins offert ça, c’est un petit soulagement.

Sauf que non : c’est surtout, et j’en suis désolée, une GROSSE extrapolation sur les propos de George R.R. Martin.

George R.R. Martin n’est pas en train de « finir Game of Thrones »

L’auteur a simplement glissé, dans un post de blog, les phrases suivantes :

« Je suis seul dans un endroit isolé, avec une personne de mon équipe pour m’aider ; je ne vais pas en ville, je ne vois personne. À dire vrai, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, j’écris chaque jour. Les choses sont plutôt sombres dans les Sept Couronnes… mais pas aussi sombres qu’elles pourraient le devenir ici. »

Cette phrase en gras a suffi pour que plein de gens annoncent « HOURRA GEORGE R.R. MARTIN VA FINIR GAME OF THRONES ! ».

Alors. Non. Il dit simplement qu’il écrit tous les jours des trucs qui se passent à Westeros. Je rappelle à toutes fins utiles que :

George R.R. Martin écrit le 6ème tome de la saga, The Winds of Winter, depuis 2011

Il lui reste AU MOINS un 7ème tome entier à écrire ensuite, A Dream of Spring

Il a déjà sorti plusieurs livres qui se passent « à Westeros » mais ne font pas partie de la saga, comme Fire and Blood, un historique de la famille Targaryen.

Donc rien ne dit qu’il est « en train de finir Game of Thrones », et j’en suis la première désolée, mais arrêtons de répandre des rumeurs qui ne servent qu’à intensifier la déception !

On aura un nouveau roman de la saga, un jour, peut-être, et ce jour-là, je me réjouirai, même si je garderai en tête qu’il en reste encore au moins un à paraître. Okay ?

En attendant, relisons donc les 5 premiers tomes d’A Song of Ice and Fire, ils sont vachement bien !

