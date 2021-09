Tata Suzanne vous a offert un cadeau de naissance moche ? Voici comme le revendre vite fait sur Vinted

Liste de naissance ou pas, vous aurez toujours un proche qui semble avoir un don inné pour dégoter des cadeaux moches pour fêter la venue au monde de l’héritier. Alors on vous a concocté un guide pour tout revendre en ligne !

« Gnia-gnia-gnia, ça se fait pas de râler quand on reçoit un cadeau, c’est pas poli, gnia-gnia-gnia… » Alors déjà non, ce n’est pas vrai.

Ok, on ne va pas exprimer notre désappointement directement à celle ou celui qui nous offre une énième fringue moche pour bébé qui gratte, mais on a le droit de ne pas être contente à l’intérieur de nous-mêmes, bordel.

Non, mais sans déconner, elle est sympa Tata Suzanne d’offrir une turbulette jaune fluo pour votre petit bébé, turbulette qui n’était, soit dit en passant, absolument pas notée dans la liste de naissance sur laquelle vous vous êtes pris la tête pendant trois semaines.

Mais en vrai, vous vous en seriez bien passée, parce qu’il est hors de question, vous vivante, que votre rejeton tout neuf et tout propre ne se transforme en canari de mauvais goût pour faire plaisir à une tante qui n’en possède pas (du goût).

Du coup, comment fait-on dans ces cas-là ? Comment peut-on se débarrasser d’un cadeau de naissance moche… en toute discrétion ? Ça serait dommage de se brouiller avec la Tata en question pour une histoire de turbulette, alors qu’elle a une résidence secondaire à Arcachon que vous adorez squatter chaque été. Il faut être pragmatique et un peu maligne, il en va de la survie de vos vacances.

Revendre ses cadeaux de naissance sur Vinted, pas à pas

Déjà, première étape (une fois que vous avez remercié tata, et pris une photo du bébé avec ledit cadeau pour lui envoyer – astuce !), c’est de vous créer un compte sur Vinted. Je dis Vinted ici, parce que je n’utilise que ce site depuis la naissance de ma fille et qu’il est très utilisé pour revendre des fringues de bébé, mais libre à vous de faire la même chose sur LeBonCoin ou eBay, chacun sa plateforme. Il n’y a pas ici de publicité déguisée pour un site plutôt qu’un autre, je parle seulement de ce que je connais le mieux.

D’ailleurs, sachez quand même que Vinted a été épinglé récemment par 60 millions de consommateurs pour sa « protection acheteur » trompeuse, et que la plateforme a aussi été critiquée pour son absence de modération des messages sexuels. Prudence, donc.

Une fois que vous êtes au courant de cela et si vous voulez toujours revendre des trucs discrètement en passant par la plateforme, il suffit de :

Vous créer un compte en enregistrant une adresse mail n’utilisant pas vos noms et prénoms, pour rester un peu anonyme.

Ajouter ensuite une photo de profil où on ne voit pas votre visage, en prenant la photo d’un arbre ou d’un chat par exemple, les choix sont multiples hein.

Ne pas remplir une bio de ouf comme si votre vie en dépendait en donnant toutes les informations sur votre lieu de vie et le nombre d’enfants à charge. En vrai, tout le monde s’en fout, et surtout ça pourrait donner trop d’indications à votre fameuse tante qui traine sur Vinted, et qui pourrait cramer facilement que c’est vous, derrière cette photo de chat mignon.

Ne pas « inviter vos amis » à découvrir la plateforme en leur fournissant des codes de parrainage. Ce n’est pas en parrainant tout votre entourage que vous allez rester anonyme, Zorro.

Une fois que tout cela est fait, c’est parti, c’est le moment de commencer à jouer à la marchande.

Revendre rapidement et discrètement, c’est possible à certaines conditions

Le problème avec Vinted, mais aussi avec toutes les autres plateformes de revente de vêtements en ligne, c’est qu’ils ont explosé ces dernières années, en termes de popularité. Du coup, il y a énormément de monde qui cherche à vendre, beaucoup plus que de personnes qui achètent.

Et qu’est-ce qui se passe, quand l’offre est supérieure à la demande ? Les prix baissent, beaucoup, beaucoup, beaucoup et revendre des bodies à plus de 2€ se révèle quasiment mission impossible.

C’est pour cela que si vous voulez vraiment vendre en ligne et rapidement, il va falloir soigner les produits que vous proposez, et ne pas être trop exigeante sur le prix que vous en attendez.

Effectivement, et vous le saurez bien rapidement, les acheteurs potentiels peuvent « faire des offres » sur vos biens en vente, et ils n’hésitent pas à proposer parfois des sommes tellement dérisoires que ça peut vite vous faire grincer des dents.

Big up à celles qui me proposent de me prendre mon lot de vêtements Petit Bateau composés de 10 pièces neuves, pour 3 € au lieu de 15 €. Je veux bien ne pas vouloir faire fortune sur Vinted, mais il faut arrêter de prendre les gens pour des soupières quand même, hein.

Bref, une fois cette vérité connue, le meilleur moyen que vous avez de revendre un truc, c’est qu’il soit dans un état irréprochable, voire carrément tout neuf avec l’étiquette qui pendouille en prime. Pour cela, vous le verrez quand vous uploaderez votre vêtement à vendre, vous pourrez sélectionner l’état de votre article et cocher la case correspondante.

En fonction de son état, le prix sera plus ou moins élevé, et le bien sera plus ou moins recherché par les acheteuses.

Soigner la mise en ligne du vêtement proposé, une étape indispensable

Également, point à ne surtout pas négliger, c’est de mettre le produit à vendre en avant. Pour cela, il ne faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour soigner la mise en scène de la photo, à faire gaffe à l’éclairage, au décor (qui se doit d’être discret pour que la Tata ne vous retrouve pas, souvenez-vous). Bref, tout faire pour que l’image du produit donne envie.

Exit donc les photos floues, mal cadrées, à moitié dans le noir et où l’on ne distingue pas le vêtement en entier. Clairement, ça ne donne pas envie de cliquer. On oublie aussi les photos du vêtement prises directement sur le site officiel de la marque, ça rend les acheteurs suspicieux.

C’est donc le moment de libérer la directrice artistique qui sommeille en vous et de faire en sorte que votre vêtement, aussi moche soit-il à vos yeux, devienne le plus beau du monde pour celle qui voudrait l’acheter. Les goûts et les couleurs, tout ça tout ça.

Ensuite, dans la description du produit que vous aurez rempli de manière claire et précise (plus vous faites ça bien, moins les potentielles acheteuses vous bombarderont de questions en messages privés pour avoir plus d’informations), vous pouvez également rajouter des hashtags. Ces derniers doivent regrouper les mots clés décrivant votre produit, pour que les acheteurs puissent plus facilement tomber dessus.

Par exemple, pour continuer dans l’exemple du lot de vêtements Petit Bateau, vous pouvez mettre les hashtags suivants : « #PetitBateau #Lot #3ans »

Enfin, dernière chose, un peu malheureuse, mais pourtant vraie : plus vous proposez des vêtements de marques un peu famous, plus vous vendrez vos vêtements à un prix correct, et rapidement.

Des bodies Petit Bateau ou Jacadi d’occasion se vendent plus cher que des bodies Kiabi, même si ces derniers sont neufs.

Pour résumer le tout, voici les étapes à suivre : remercier Tata Suzanne, ne pas enlever l’étiquette du vêtement ni le passer en machine, vous créer un compte Vinted un peu anonyme, prendre de belles photos du vêtement, le mettre en ligne à un prix raisonnable et attendre que la moula tombe dans votre poche.

Il n’y a pas de honte à avoir en revendant des cadeaux qui ne vous plaisent pas, surtout quand on sait qu’ils peuvent plaire à d’autres.

Et si jamais vous culpabilisez de percevoir de l’argent pour un cadeau qu’on vous a fait, vous n’avez qu’à mettre la somme reçue sur le livret A de votre rejeton, ça lui paiera peut-être son permis plus tard (ou des belles fringues, que sais-je).

Crédit photo image de une : Ivan Samkov / Pexels