Tim Burton se lance pour défi de sortir sur Netflix sa toute première série et ce sera sur Mercredi Addams !

Mise à jour du 10 août 2021

La série de Tim Burton sur Mercredi Addams (lire ci-dessous) se dévoile peu à peu ! Il faudra être patiente pour en connaître la date de sortie, mais une info capitale vient de tomber.

L’actrice Catherine Zeta-Jones, que vous avez vue dans Chicago, Ocean’s Twelve ou Haute voltige, sera Madame Addams, Morticia herself ! Elle rejoint au casting Luis Guzmán (Narcos) dans le rôle de Gomez et Jenna Ortega (You) qui sera la fameuse Mercredi Addams.

Ce trio saura-t-il porter le lourd flambeau laissé par Anjelica Huston, Raúl Juliá et Christina Ricci dans le film culte de 1991 ? Affaire à suivre.

Tim Burton prépare une série sur… Mercredi Addams !

Le 18 février 2021

Le réalisateur Tim Burton a encouragé nos rêves à se faire toujours plus bizarres, plus sombres, plus poétiques aussi. Il y a fourré des longs ciseaux en argent, des géants, des chanteuses siamoises, des hauts-de-forme, des amants maudits et débraillés.

Tim Burton a accompagné nos jeunes années, les vôtres aussi sûrement, avant de tomber dans une réalisation moins audacieuse et de pondre des films qui ont divisé jusqu’à ses propres aficionados.

Espérons que la série qu’il va créer pour Netflix ressemble davantage à ses premières fulgurances qu’à ses dernières paresses…

Le réalisateur émérite de 62 ans ne s’était encore jamais essayé au format série, et il commence fort : non seulement il en crée une pour Netflix, il va aussi en réaliser les huit épisodes ! Une belle ambition, quand on sait que souvent, les grands cinéastes qui se mettent à la « télé » ne façonnent eux-même qu’un ou quelques épisodes du programme.

Décrite comme un mélange de fantastique et de policier, cette première série de Tim Burton racontera les jeunes années de… Mercredi Addams, la jeune fille de la célèbre famille ! Une figure incontournable de la télévision des années 1960 : la série La Famille Addams a en effet bercé d’histoires drôles et sordides les soirées de nos parents, et les nôtres aussi grâce à la magie des rediffusions.

En tout, il y a eu six séries La Famille Addams. Et quatre films — dont un animé de Conrad Vernon et Greg Tiernan sorti en 2019 — qui ont tous été inspirés des cartoons américains de Charles Addams et ont continué de faire vivre son univers.

Pour l’instant, Tim Burton n’a rien annoncé du casting, il n’est donc pas possible de vous révéler qui incarnera la célèbre Mercredi Addams sur Netflix. Ce que l’on sait en revanche, c’est que les scénaristes Alfred Gough et Miles Millar, connus pour avoir écrit Smallville, série culte des années 2000, ont collaboré avec le cinéaste sur ce projet.

Si l’on a encore quelques réserves sur les dernières réalisations de Tim Burton, on espère que cette nouvelle création sera aussi burlesque et sublime que celles qui ont bercé notre enfance et saura nous réconcilier avec celui qui demeure, tout de même, un fabuleux conteur.

