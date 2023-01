Soldes 2023 : 10 outils beauté à shopper pour une routine calibrée

Les outils beauté sont de vrais éléments d’aide pour obtenir une routine plus efficace. Malheureusement, ils sont souvent hors de prix, et donc difficiles à intégrer dans notre quotidien. Mais les soldes sont là pour faire drastiquement baisser leurs tarifs et les rendre plus accessibles.

Sèche-cheveux, lisseur, gua sha, masseurs visage… Il y a des centaines d’outils beauté pour complémenter votre routine capillaire ou skincare. Le but ? Pouvoir élaborer de vrais rituels afin de passer un pur moment de plaisir et de self-care dans la salle de bain. Et s’il est vrai qu’il existe des tas de beauty tools aussi sympas et utiles les uns que les autres, on a dégoté pour vous les meilleurs deals d’internet.

Stimulateur pour le visage – Milu – 30,45€ au lieu de 43,50€

Masque LED – Skin Gym – 99€ au lieu de 125€

Fer à boucler – Okoia – 19,99€ au lieu de 29,99€

Roller rafraîchissant pour le visage – Sephora Collection – 17,49€ au lieu de 24,99€

Brosse lissante – Calor – 36,99€ au lieu de 44,90€

Humidificateur d’air – Aerian – 59,99€ au lieu de 69,99€

Brosse nettoyante – HQ – 12,99€ au lieu de 29,99€

Masseur pour le visage – Silk’n – 45€ au lieu de 70€

Sèche-cheveux Helios Collection Take Control Now – GHD – 140,70€ au lieu de 201€

Brosse coiffante 5-en-1 – Ekasn – 58,99€ au lieu de 69,99€

À lire aussi : Soldes 2023 : 20 parfums à prix réduit pour craquer sur une nouvelle fragrance

Crédits de l’image de une : @Content Pixie.