Quels fruits et légumes de saison consommer en décembre ?

Manger de saison est important, et ça tombe bien : au mois de décembre, les fruits et légumes dont on peut se délecter sont nombreux et délicieux ! Et vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas quoi cuisiner…

Nous voilà pleinement entrés dans l’hiver, et alors que les fêtes approchent à grands pas, on ne rêve globalement plus que de soupes réconfortantes à base de légumes qui le sont tout autant. Et puisque manger de saison est important, voici une liste des fruits et légumes à consommer au mois de décembre (et quelques recettes en prime, à la fin de l’article).

À lire aussi : 7 façons naturelles de booster ton organisme contre le froid

Les fruits de saison du mois de décembre

Mandarine, kaki, poire…

Kiwi

Kaki

Grenade

Clémentine

Orange

Mandarine

Pomme

Poire

Le saviez-vous ? L’orange (mais c’est aussi le cas de la clémentine et de la mandarine notamment) est riche en vitamine C. Elle apporte près de 60% des valeurs nutritionnelles de référence (que l’on appelle aussi apports journaliers recommandés) en vitamine C, mais est aussi riche en vitamine B9. Et c’est bien utile en plein hiver, période à laquelle nous sommes le plus carencés en vitamines C et B.

Les légumes de saison du mois de décembre

Panais, poireau, rutabaga, navet…

Carotte

Navet

Choux de Bruxelles

Endive

Rutabaga

Topinambour

Chou vert

Potiron

Chou-fleur

Salsifis

Mâche

Céleri rave

Panais

Poireau

Courge-butternut

Radis noir

Le saviez-vous ? Le radis noir est un précieux allié pendant les fêtes. En effet, il stimule l’intestin et prend soin du foie en augmentant les sécrétions biliaires et leur évacuation vers l’intestin. Traduction : le radis noir aide à purifier le foie, élimine les toxines et facilite la digestion. De quoi nous remettre d’aplomb avant (ou après ?) les fêtes.

En manque d’inspiration ? Voici 6 idées de recettes pour cuisiner les fruits et légumes de saison en décembre

À lire aussi : Quels fruits et légumes de saison consommer en novembre ?