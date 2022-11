Quels fruits et légumes de saison consommer en novembre ?

Brocoli, courge, carotte, mandarine… Les fruits et légumes de saison dont on peut se délecter au mois de novembre sont nombreux ! Après l’anormale et historique vague de douceur du mois d’octobre, ils répondent pratiquement tous à un besoin crucial : nous réchauffer le corps et le cœur.

C’est officiel : il fait froid. Et c’est tant mieux. Après un mois d’octobre historiquement (et anormalement) doux, qui rappelait, s’il le fallait, que le réchauffement climatique est un phénomène bien réel, les températures sont enfin retombées à des niveaux à peu près « normaux ». Et qui justifient, en tout cas, que l’on ait envie de rester chez soi pour prendre le temps de cuisiner de succulentes soupes (par exemple) ou tout autre met hivernal qui ravirait les papilles.

Les fruits de saison du mois de novembre

Le saviez-vous ? La plupart des aliments de saison correspondent à des besoins nutritionnels dont nous pouvons être déficitaires à certaines périodes de l’année. Par exemple, l’hiver, il est essentiel d’avoir une alimentation riche en vitamines naturelles pour compenser, notamment, le manque de soleil, les journées étant plus courtes.

Châtaigne, grenade, clémentine, mandarine…

Et ça tombe bien, puisque nombreux sont les fruits de saison du mois de novembre à contenir des vitamines. Au mois de novembre, on peut par exemple consommer :

La châtaigne

La clémentine

La mandarine

La poire

La pomme

Le kaki

La grenade

Le coing

La banane

L’orange

Les légumes de saison du mois de novembre

Carotte, citrouille, navet, radis noir…

Côté légumes, et pour préparer les soupes les plus succulentes, on retrouve des légumes riches en caroténoïdes, parmi lesquels la carotte ou la courge butternut mais aussi :

Le panais

Le chou de Bruxelles

Le chou-fleur

Le céleri rave

Le chou vert

La citrouille

L’endive

Le fenouil

Le navet

Le radis noir

Le poireau

Le potiron

Le potimarron

La mâche

Le topinambour

Le rutabaga

Le poireau

À lire aussi : 4 idées de recettes pour réutiliser sa citrouille d’Halloween

Visuel de Une : Unsplash / VinceGx