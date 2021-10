Que se passe-t-il entre Penn Badgley, Cardi B et la série You ?

Dans une vieille interview, Penn Badgley, acteur dans la série Gossip Girl et maintenant anti-héros de You, fanboy sur Cardi B. Celle-ci vient sur Twitter de s’en étonner… ou de s’en inquiéter vu qu’il joue un terrifiant psychopathe stalker et meurtrier !

Même si la saison 3 de la série You vient de sortir, c’est une vieille interview qui refait surface jusqu’aux yeux de Cardi B.

Penn Badgley fanboye sur Cardi B en interview vidéo

Dans cette vidéo accordée au média MYX Global datant de 2019, l’interprète du personnage de Joe Goldberg évoque notamment son rapport aux réseaux sociaux :

« Quand j’essaye de faire quelque chose sur les réseaux sociaux, c’est pathétique… J’y pense trop. Et donc quand je les utilise, je pense qu’il manque cette authenticité, cette fluidité, que je pense que les plus jeunes [apprécient.] »

Et pour illustrer son propos, l’ancien personnage de Gossip Girl a tout de suite pensé à une icône pop des plus contemporaines, peut-on ainsi l’entendre pousuivre dans cette même vidéo où il se tient aux côtés de l’actrice Shay Mitchell :

« J’apprécie vraiment les gens qui ont ce genre de rapport de l’ordre d’une seconde nature avec [les réseaux sociaux]. Cardi B en est un excellent exemple. Elle a une relation tellement authentique [avec les réseaux]. Pour moi, elle a atteint cet endroit hyper nuancé. Malgré ce que beaucoup pourraient juger comme des bouffonneries et tout ça, j’ai l’impression qu’elle entretient un rapport incroyable avec les réseaux… Et c’est pourquoi les gens l’aiment tellement. »

Penn Badgley aka Joe Goldberg of #YOUSEASON3 is a Cardi B stan never forget 😌 pic.twitter.com/0BCIicPEdz — bri 💎 (@DearBelcalis) October 17, 2021

Cardi B s’étonne que Penn Badgley la connaisse… ou s’en inquiète

Cette vieille vidéo tourne depuis longtemps sur Twitter, où les fans de Cardi B se font une joie de relayer des compliments au sujet de leur idole. Sauf que cette semaine, la rappeuse elle-même est enfin tombée dessus !

Le 17 octobre 2021 Belcalis Marlenis Almánzar de son vrai nom s’est ainsi fendue d’un tweet débordant de points d’exclamation et d’emojis hurlant d’affolement, qu’on se risque à traduire :

« Oh mon dieuuuuu, il me connaît !!! * emojis hurlant d’affolement * Oh mon dieu !!!!!! Genre, je suis célèbre célèbre »

OOOOMMFFFGGGGGG HE KNOWS ME !!!😱😱😱😱😱😱😱😱OMMMGGGG!!!!!!Yoooo like I’m famous famous https://t.co/Z7MFQc2t2i — iamcardib (@iamcardib) October 17, 2021

C’est comme si Cardi B semblait sous-estimer sa notoriété ! Son premier album, Invasion of Privacy (2018), a débuté en étant numéro un sur le Billboard 200, battu plusieurs records de streaming été certifié trois fois disque de platine et nommé par Billboard meilleur album de rap féminin des années 2010, en plus de remporter le Grammy Award du meilleur album de rap.

Le succès retentissant de WAP, premier single de son futur deuxième album, présage également de bonnes auspices pour la suite de sa carrière, confortée par la viralité quasi systématique des propos de Cardi B sur les réseaux sociaux.

Cardi B et Penn Badgley se mettent l’un et l’autre en photo de profil

Alors oui, sans surprise, Penn Badgley connaît et admire Cardi B. Ce qui étonne plutôt l’acteur, c’est son affolement à elle ! Ce à quoi il a répondu en quote-tweetant (c’est-à-dire citer un tweet en y ajoutant un commentaire au-dessus) :

« Je… »

Nul n’est dans sa tête, nul ne sait si son lapidaire « Je… » interrompu signifie qu’il est simplement surpris ou qu’il reste sans voix de savoir que Cardi B sait qu’il existe et l’admire, tel un fanboy ordinaire.

Mais ce n’est peut-être que le début d’une relation (amicale ou autre) entre les deux artistes, puisque l’acteur de 34 ans vient de remplacer sa photo de profil par un portrait de la rappeuse de 29 ans. Et réciproquement : cette dernière a également remplacé sa photo par un gros plan du comédien dans You, justement en train d’espionner quelqu’un dans la série !

Cardi B et Penn Badgley ont remplacé leur photo de profil respective l’un par l’autre © Twitter

Car peut-être que dans l’étonnement de Cardi B se cachait aussi un peu de peur à l’idée qu’il ne ressemble trop à son personnage d’affreux psychopathe stalker et meurtrier… Aussi séduisant soit-il, peut-être vaut-il mieux qu’il ne nous connaisse pas trop, en effet.

