On a vu You saison 3. Alors, stop ou encore ?

Entre biberons de lait et coups de couteau, le couple Joe et Love Goldberg est de retour sur Netflix pour une saison 3 de You plus sanglante que jamais.

« Je n’ai jamais pris le temps de me demander ce qui se passe après, une fois que le garçon a séduit la fille. Parce qu’on le sait : ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants. »

Joe Goldberg est peut-être bien le seul à ne pas s’être posé la question de ce qu’il advient des amoureux une fois le conte de fées terminé. Et si la suite des histoires d’amour ressemble à la sienne, permettez-nous d’être effrayées !

Comme le montre You saison 3, sortie ce 15 octobre, son couple à lui se base solidement sur la violence extrême.

Au cas où vous l’auriez oublié, nous avons désormais deux tueurs dans l’histoire. Les saisons précédentes nous l’ont dévoilé : Joe (Penn Badgley) a fait de la chair à pâtée de plusieurs femmes et hommes dans le passé. Sa femme, Love Quinn (Victoria Pedretti) n’a pas hésité à en faire de même pour conserver l’amour de son tueur en série de petit copain.

You saison 3 et la violence à deux

La saison 3 de You reste dans cette même veine, mais à quatre mains. Joe et Love assomment, découpent, enterrent des corps ; ils poussent la violence à un niveau encore jamais atteint dans les saisons précédentes.

Si vous avez peur du déjà-vu au bout de trois saisons, rassurez-vous : finalement, la surprise est bel et bien au rendez-vous. Préparez-vous à être bouche bée, les yeux écarquillés, quasiment toutes les trois scènes…

La plus grosse différence dans cette saison 3, c’est que Joe n’est plus vraiment le personnage principal de la série, même s’il donne encore accès à ses pensées les plus profondes. Il laisse un peu sa place au couple, et franchement, ça fait du bien : on commençait à avoir un peu fait le tour de ses névroses.

Joe et Love se battent et tuent beaucoup plus dans cette saison qu’ils ne l’ont jamais fait. Leur relation est clairement basée sur une dynamique de violence — très malsaine, mais parfaite pour le divertissement…

La deuxième grosse nouveauté de cette saison 3, c’est le bébé bien sûr ! Netflix a largement surfé sur l’arrivée de l’enfant de Joe et Love pour promouvoir la saison.

Au final, il faut avouer qu’on le voit assez peu. Mais sa présence est essentielle dans la construction de la saison : sans bébé, personne ne contrôlerait ses pulsions. Joe essaie de devenir meilleur pour son fils, et Love ferait tout pour garder sa famille en un seul morceau.

Bon, ça ne les empêche pas de l’emmener avec eux sur leurs scènes de crimes. Y a pas de parents parfaits, écoutez.

You, un scénario qui fonctionne de saison en saison

On retrouve quand même, dans cette saison 3, les recettes qui fonctionnent.

Joe se prend très vite d’obsession pour sa nouvelle voisine — un classique. Pour cette saison, Natalie Engler campe ce rôle. Grande blonde aux yeux brillants, au mari spécialiste des nouvelles technologies et absent (alerte cliché) et au beau-fils en quête de frissons amoureux, Natalie est dans le viseur de Joe à la minute où il emménage.

Les puristes reconnaîtront Michaela McManus, qui jouait Lindsey, la fiancée déchue de Lucas dans Les Frères Scott !

La saison 3 de You est aussi beaucoup plus satisfaisante par rapport aux personnages secondaires, qu’on apprend à mieux connaître parce qu’ils font partie de la vie quotidienne du couple — les voisins, les momfluencers détestables, riches en conseils à donner à Love pour être l’épouse et la mère parfaite… Et les tentations. Pour elle comme pour lui.

Car si le couple vit bien dans la violence, il peut vite être mis à rude épreuve par l’infidélité. Et là, chapeau bas aux scénaristes pour avoir trouvé en Theo Engler (Dylan Arnold, vu dans After) le parfait moyen de combler l’ennui de Love !

Joe, lui, trouve refuge auprès de sa boss, la directrice de la bibliothèque du coin, Marienne (Tatie Gabrielle, aperçue dans Les 100 et Les Nouvelles Aventures de Sabrina). Vu et revu, mais ça marche encore.

Malgré tous ses comportements toxiques, on s’attache inévitablement au couple Love/Joe, ou en tout cas à la contemplation de leur fascinante noirceur : les dix épisodes de You saison 3 se dévorent en un rien de temps.

Mais n’oubliez pas : si quelqu’un agit comme Joe et Love avec vous, fuyez ! Même s’il ou elle ressemble à Penn Badgley ou Victoria Pedretti !

D’autant que Joe Goldberg est plus proche qu’on ne le croit… mais on ne vous spoile pas : la saison 4 est déjà dans les tuyaux.

You est sur Netflix